Стало известно еще одно условие для перехода тренера Ивича из «Краснодара» в «Спартак»

«Спартак» интересуется главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

Чтобы заполучить серба, «Спартаку» достаточно выплатить компенсацию в 900 тысяч евро. Она прописана в контракте Ивича с «Краснодаром».

Кроме того, Ивич должен предупредить «Краснодар» за две недели, что его выкупают и он уходит. Об этом в своем телеграм-канале написал инсайдер Иван Карпов.

«Краснодар» Ивича лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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