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  • Стало известно еще одно условие для перехода тренера Ивича из «Краснодара» в «Спартак»

Стало известно еще одно условие для перехода тренера Ивича из «Краснодара» в «Спартак»

7 октября 2023, 21:55
24

«Спартак» интересуется главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

Чтобы заполучить серба, «Спартаку» достаточно выплатить компенсацию в 900 тысяч евро. Она прописана в контракте Ивича с «Краснодаром».

Кроме того, Ивич должен предупредить «Краснодар» за две недели, что его выкупают и он уходит. Об этом в своем телеграм-канале написал инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ивич Владимир
Комментарии (24)
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derrik2000
1696705324
А стОит-ли Ивичу в МАССКВУ переезжать??? В МАССКВЕ свои порядки, столичные: каждый каждому за БАБЛИЩЕ не то что глаз выклюет и мозги, ВСЕГО ЗАКЛЮЮТ! Будет ли у него такая свобода в бензоколонке, что в Краснодаре у Галицкого??? На 100 процентов - НЕТ, не будет. А, вот, что будет, так это интриги, скандалы и прочая хрень... Пусть радует болельщиков самобытной команды Краснодар игрой команды, чем в этот блудняк добровольно окунаться.
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VVM1964
1696706294
Да хватит уже сватать в Спартак кого не попадя - у меня уже пальцев на руках не хватает от количества кандидатов, а у нас еще пока есть тренер и хватит создавать этот пресс, давить на психику и тем самым мешать работать !!!
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ABC--google
1696708050
А кто такой Зюпа?
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NewLife
1696709893
Карпов, что за пургу ты несешь. Ты у Ивича спросил ? Ты у Спартака спросил ? Прежде чем хню писать.
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Gwynbleidd
1696716968
Тут главный вопрос, а хочет он в спартак? И ЗАчем ему переходить из Краснодара, с которым есть вполне реальные шансы на чемпионство, в команду где нет головы?
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Александр.Т.
1696739335
А нужно ли ему переходить в Спартак если сейчас у него все отлично в Краснодаре , только один вариант на большую зарплату
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Сергей-Садковский-google
1696842969
Может тогда уж пусть Семака у Зенита купят, или на худой конец, Гвардьолу у Манчестер Сити))
Ответить
Январь 59
1696964680
А почему только Ивича??? Сразу выкупать Сперцяна, Кордобу, Алонсо, Волкова, Черникова, а лучше сразу С. Н. Галицкого.
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моэм
1697116827
Допустим Спартака сделает предложение . тогда у Ивича появится дилемма ; титул с Краснодаром или деньги Спартака....конечно титул повышает авторитетность любого тренера . но поскольку у Ивича уже есть требл в Израиле , то он выберет деньги Спартака ....т.е. именно то зачем иностранцы и едут в Россию
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