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    • Стало известно еще одно условие для перехода тренера Ивича из «Краснодара» в «Спартак»

    Стало известно еще одно условие для перехода тренера Ивича из «Краснодара» в «Спартак»

    «Спартак» интересуется главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

    Чтобы заполучить серба, «Спартаку» достаточно выплатить компенсацию в 900 тысяч евро. Она прописана в контракте Ивича с «Краснодаром».

    Кроме того, Ивич должен предупредить «Краснодар» за две недели, что его выкупают и он уходит. Об этом в своем телеграм-канале написал инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    07.10.2023 21:55
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +212

      Gwynbleidd 2 часа назад

      Тут главный вопрос, а хочет он в спартак? И ЗАчем ему переходить из Краснодара, с которым есть вполне реальные шансы на чемпионство, в команду где нет головы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20196

      NewLife 4 часа назад

      Карпов, что за пургу ты несешь. Ты у Ивича спросил ? Ты у Спартака спросил ? Прежде чем хню писать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4515

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Срамтак это крест на карьере. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      ABC--google 5 часов назад

      А кто такой Зюпа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 5 часов назад

      Да хватит уже сватать в Спартак кого не попадя - у меня уже пальцев на руках не хватает от количества кандидатов, а у нас еще пока есть тренер и хватит создавать этот пресс, давить на психику и тем самым мешать работать !!!

      1
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      Рейтинг: +22458

      derrik2000 6 часов назад

      А стОит-ли Ивичу в МАССКВУ переезжать???
      В МАССКВЕ свои порядки, столичные: каждый каждому за БАБЛИЩЕ не то что глаз выклюет и мозги, ВСЕГО ЗАКЛЮЮТ!
      Будет ли у него такая свобода в бензоколонке, что в Краснодаре у Галицкого???
      На 100 процентов - НЕТ, не будет.
      А, вот, что будет, так это интриги, скандалы и прочая хрень...
      Пусть радует болельщиков самобытной команды Краснодар игрой команды, чем в этот блудняк добровольно окунаться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > derrik2000 5 часов назад

      Символ этого "блудняка" у тебя на аватарке - СМЕНИ !!!!!!!! И да - вороны клюющие глаза и мозги в Москве по большей степени поналетели, а не вылупились здесь !!!

      0
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      Рейтинг: +22458

      derrik2000 > VVM1964 5 часов назад

      У тебя скоро смена на трассе: резинки не забудь, шалава!))))

      1
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      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > derrik2000 4 часа назад

      Что, вОроны клюющие мозги покоя не дают ?) Я вообще удивлен, что они у тебя в голове пищу нашли )))

      1
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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA > VVM1964 4 часа назад

      Ну так по факту же сказал . Реально так и есть . В Краснодаре дают играют . Сказано же что не важен титул важна игра и чтоб фанаты были довольны . А фанаты Краснодара хотят зрелищной игры . Чего не сказать о Спартаке . Который хочет здесь и сейчас. И никто не будет давать год два на " поставить игру" . И тем более терпеть и пробовать. Вон Абаскаль пробует.и ? Чел повторюсь говорит по факту. Спартак и его фаны не тот клуб который будет ждать и терпеть. Каждый год эта фигня. И каждый год ни о чём. Раз всё равно в ноль может стоит найти того от кого будет польза и потерпеть? Не .

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      ...
      Рейтинг: +22458

      derrik2000 > VVM1964 4 часа назад

      Через полчаса тебе уже нужно быть на трассе: подружек расставлять по "местам дислокации" да и самой трахнуть стариной. НЕ ОПОЗДАЙ!)))

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      Рейтинг: +22458

      derrik2000 > JIEGEHDA 4 часа назад

      Ты эскортнице пытаешься прописные истины втолковать??? ))) Очень зДря: она же за денюШку здесь старается-пыхтит.)))

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      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > JIEGEHDA 4 часа назад

      Так этот "чел" и призывает к смене тренера чуть не через месяц после прихода нового тренера в Спартак... Ты совсем не въехал в "ху из ху" - именно я против постоянных ротаций тренеров, скорополительных выводов и отставок и не истерю после 2-3х неудач ... Этому персонажу уже не первый раз пытаюсь указать на "Люби не себя в Спартаке, а Спартак в себе", возможно тебе как болельщику другой команды не до конца близка эта мысль

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      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > JIEGEHDA 4 часа назад

      ...мысль, но в данном случае человек свои хотелки ставит превыше всего - а хотелки простые - ну типа Юран тренер, глушаков капитан, Кокорин основной форвард ... - это условно, но очень близко к его мечте ... Так рисуются его фантазии, а если вдруг у руля "попрыгунчик" или "рыжий клоун", или "карьеркин" ( взято из его лексикона ), то не взирая на результаты - кунаем Спартак в чан с дерьмом !!! ((( У нас с этим персонажем личные счеты уже не первый год ..., так что не обращай внимание на его сквернословие и эпитеты ... )))

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      Рейтинг: +22458

      derrik2000 > VVM1964 3 часа назад

      ОП-ПАНЬКИ! Ты ишшо не "на службе"???
      Не забудь в карман ноотропное что-нибудь положить: от твоего д.о.л.б.о.е.б.изма тебя же не спасёт, конечно, но работать ночью сможешь! ))))

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