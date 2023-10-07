Стало известно еще одно условие для перехода тренера Ивича из «Краснодара» в «Спартак»

Тут главный вопрос, а хочет он в спартак? И ЗАчем ему переходить из Краснодара, с которым есть вполне реальные шансы на чемпионство, в команду где нет головы?
«Спартак» интересуется главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.
Чтобы заполучить серба, «Спартаку» достаточно выплатить компенсацию в 900 тысяч евро. Она прописана в контракте Ивича с «Краснодаром».
Кроме того, Ивич должен предупредить «Краснодар» за две недели, что его выкупают и он уходит. Об этом в своем телеграм-канале написал инсайдер Иван Карпов.
- «Краснодар» Ивича лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
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