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    Ивич может сменить лидирующий «Краснодар» на «Спартак»

    «Спартак» задумался о смене главного тренера Гильермо Абаскаля.

    Москвичи, как написал инсайдер Иван Карпов, заинтересованы во Владимире Ивиче из «Краснодара». Его можно выкупить у краснодарцев за 900 тысяч евро – такая сумма прописана в контракте серба.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 5-м.
    • Ивич в Краснодаре с зимы и довел команду до суперфинала Фонбет Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.10.2023 20:39
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +241

      Клубничный 2 октября, 21:43

      Вот она чисто-мазутная подляночка - увести у конкурентов тренера!!!

      А что еще ждать от этого подлого тарасовского недоклуба? Только вот таких гадостей!!! Не в силах сделать ничего на футбольном поле, они начинают заниматься подкупанием!!! Пока мазут течет по трубам, у них всегда будет бабло!

      Но все-таки я скажу правду - блевать тянет от этого мазутного ромбика, срам спартаку!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69047

      portero 2 октября, 14:25

      Нехотелось бы...
      Но увидим что будет зимой, денюжкой легко переманят, все мы за зарплату работаем.... потренирует годика полтора, заработает больше чем в Краснодаре за 15 лет!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 2 октября, 10:05

      он же не такой глупый как некоторые перебежчики из провинций в Маскву

      0
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      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > Garrincha58 2 октября, 10:20

      Кто знает. Посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +7332

      sochi-2013 2 октября, 07:12

      написал инсайдер Иван Карпов!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +6462

      fakeid 2 октября, 07:05

      это так не работает. примеры федотова и лички, которых забрали в москву, тому пример.

      0
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      Рейтинг: +464

      Плюшевый пупсик 2 октября, 02:07

      Может он и станет тем самым фантастическим тренером, который наконец доведет спартак до ПФЛ?

      Вся Великая Россия будет в восторге!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > Плюшевый пупсик 2 октября, 10:19

      Великая? Не смешно. Великим был СССР.

      1
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      Рейтинг: +241

      Клубничный > Fialet 2 октября, 23:03

      Может он про Российскую Империю говорил!!!

      0
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      Рейтинг: +6549

      ySS 1 октября, 23:25

      Чем бредовее прогон, тем больше гонорар.
      Реалии современного мира

      0
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      Рейтинг: +851

      Алекс636363 1 октября, 23:02

      если сменит, пожалеет.

      0
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      Рейтинг: +5180

      Ziklop 1 октября, 22:33

      если только хорошо отсыпят денег, а главное неустойку огромную прописать при расторжении контракта!
      привычка выгонят тренеров очень быстро, в Спартаке укоренилась!

      0
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      Рейтинг: +4727

      Snek 1 октября, 21:36

      А смысл ему менять Спартак на Краснодар?

      4
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      Рейтинг: +9342

      vladik12 > Snek 1 октября, 21:40

      Лаве, епт. Думаете, "Лукойл" не в состоянии насыпать больше Галицкого?

      1
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