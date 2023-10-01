Ивич может сменить лидирующий «Краснодар» на «Спартак»

Вот она чисто-мазутная подляночка - увести у конкурентов тренера!!!
А что еще ждать от этого подлого тарасовского недоклуба? Только вот таких гадостей!!! Не в силах сделать ничего на футбольном поле, они начинают заниматься подкупанием!!! Пока мазут течет по трубам, у них всегда будет бабло!
Но все-таки я скажу правду - блевать тянет от этого мазутного ромбика, срам спартаку!!!
«Спартак» задумался о смене главного тренера Гильермо Абаскаля.
Москвичи, как написал инсайдер Иван Карпов, заинтересованы во Владимире Ивиче из «Краснодара». Его можно выкупить у краснодарцев за 900 тысяч евро – такая сумма прописана в контракте серба.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» идет 5-м.
- Ивич в Краснодаре с зимы и довел команду до суперфинала Фонбет Кубка России.
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