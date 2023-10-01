Ивич может сменить лидирующий «Краснодар» на «Спартак»

«Спартак» задумался о смене главного тренера Гильермо Абаскаля.

Москвичи, как написал инсайдер Иван Карпов, заинтересованы во Владимире Ивиче из «Краснодара». Его можно выкупить у краснодарцев за 900 тысяч евро – такая сумма прописана в контракте серба.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет 5-м.

Ивич в Краснодаре с зимы и довел команду до суперфинала Фонбет Кубка России.

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