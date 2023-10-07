Радимов призвал «влупить» игроку «Урала» за нереализованные пенальти в матче с «Локо»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал неудачу игрока «Урала» Ильи Ишкова в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

Ишков вышел на замену в перерыве.

При счете 2:1 Илья бил пенальти – его отразил вратарь Илья Лантратов. Однако 11-метровый нужно было перебить, так как защитник «Локо» Лукас Фассон вбежал в штрафную до удара. Перебивал пенальти тоже Ишков – не забил.

Затем Ишкова заменили.

«Есть такое понятие – «отвага и слабоумие». В данном моменте наоборот – «слабоумие и отвага». В 18 лет ты хочешь показать свой характер. Окей, но тут люди играют не на фантики. Успокаивали Ишкова абсолютно правильно, молодцы, но и влупить ему тоже надо.

Зачем ты это делаешь? Не забил – отдай кому‑нибудь другому, еще будет более простой момент. В другом матче будешь доказывать. Вина тех, кто постарше, должны были отобрать мяч и сказать – беги, радуйся. Ты не забил – успокойся, отдай дальше.

Будь я капитаном «Урала», сказал бы, что ему не нужно бить. Ишков показывал, что сам будет бить. Уверенность – это хорошо, но самоуверенность в данном случае вредит команде. Ты взял ответственность в профессиональном футболе, если подвел, должен отвечать», – сказал Радимов.