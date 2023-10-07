Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» и «Милан», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Дженоа»: Мартинес, Уинтер, Драгушин, Бани, Васкес, Торсбю, Сабелли, Френдруп, Хапс, Гюдмюндссон, Малиновский.
Главный тренер: Альберто Джилардино
«Милан»: Меньян, Фернандес, Томори, Тьяв, Флоренци, Адли, Райндерс, Муса, Йович, Окафор, Чуквуэзе.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Дженоа» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ» и «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»