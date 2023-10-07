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    • «Дженоа» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Дженоа» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» и «Милан», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Дженоа»: Мартинес, Уинтер, Драгушин, Бани, Васкес, Торсбю, Сабелли, Френдруп, Хапс, Гюдмюндссон, Малиновский.

    Главный тренер: Альберто Джилардино

    «Милан»: Меньян, Фернандес, Томори, Тьяв, Флоренци, Адли, Райндерс, Муса, Йович, Окафор, Чуквуэзе.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Дженоа»«Милан»

    Дженоа-Милан смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 17:35
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