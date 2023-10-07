АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Лутон» (1:0) и вышел в лидеры

«Тоттенхэм» добыл гостевую победу над «Лутон Таун» в 8-м туре чемпионата Англии.

Итоговый счет – 1:0. Единственный гол в активе защитника Мики ван де Вена.

Весь второй тайм лондонцы провели вдесятером после удаления Ива Биссума.

Набрав три очка, «Тоттенхэм» обогнал «Манчестер Сити» и стал лидером АПЛ.

«Лутон Таун» остался на 17-м месте и рискует по итогам тура вернуться в зону вылета.

Англия. АПЛ. 8-й тур

Лутон Таун – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – ван де Вен, 52.

Удаление: нет – Биссума, 45+4.

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