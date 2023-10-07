Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Лутон» (1:0) и вышел в лидеры

    «Тоттенхэм» добыл гостевую победу над «Лутон Таун» в 8-м туре чемпионата Англии.

    Итоговый счет – 1:0. Единственный гол в активе защитника Мики ван де Вена.

    Весь второй тайм лондонцы провели вдесятером после удаления Ива Биссума.

    Набрав три очка, «Тоттенхэм» обогнал «Манчестер Сити» и стал лидером АПЛ.

    «Лутон Таун» остался на 17-м месте и рискует по итогам тура вернуться в зону вылета.

    Англия. АПЛ. 8-й тур

    Лутон Таун – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – ван де Вен, 52.

    Удаление: нет – Биссума, 45+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новости по теме
    «Лутон Таун» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023
    «Лутон Таун» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 8 тура АПЛ, 7 октября
    Регламент УЕФА допускает переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», но АПЛ против 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2023 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+