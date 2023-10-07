В Италии сообщили, когда «Рома» может уволить Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оказался на грани увольнения.
Владелец клуба Дэн Фридкин готов отправить в отставку португальца в случае поражения от «Кальяри».
Он собирался убрать тренера еще 28 сентября, когда римляне были разгромлены «Дженоа» (1:4), но тогда в ситуацию вмешался генеральный директор Тиагу Пинту, переубедивший американского бизнесмена.
- «Рома» сыграет на выезде с «Кальяри» в воскресенье в 19:00 мск.
- Команда Моуринью идет на 13-м месте в Серии А после 7 туров.
- Португальский специалист задумался о продолжении карьеры в топ-сборной.
- Его преемником в «Роме» может стать Антонио Конте.
Источник: Corriere dello Sport