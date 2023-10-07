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    В Италии сообщили, когда «Рома» может уволить Моуринью

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оказался на грани увольнения.

    Владелец клуба Дэн Фридкин готов отправить в отставку португальца в случае поражения от «Кальяри».

    Он собирался убрать тренера еще 28 сентября, когда римляне были разгромлены «Дженоа» (1:4), но тогда в ситуацию вмешался генеральный директор Тиагу Пинту, переубедивший американского бизнесмена.

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    Источник: Corriere dello Sport

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