В Италии сообщили, когда «Рома» может уволить Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оказался на грани увольнения.

Владелец клуба Дэн Фридкин готов отправить в отставку португальца в случае поражения от «Кальяри».

Он собирался убрать тренера еще 28 сентября, когда римляне были разгромлены «Дженоа» (1:4), но тогда в ситуацию вмешался генеральный директор Тиагу Пинту, переубедивший американского бизнесмена.