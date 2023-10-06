Моуринью определился со своим будущим

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не собирается продлевать контракт с римским клубом.

По информации Todofichajes, португалец хочет стать тренером сборной и готов рассмотреть предложения от Италии, Англии или Бразилии.

Моуринью интересна работа только со сборной, которая нацелена на завоевание трофеев.