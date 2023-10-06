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    Моуринью определился со своим будущим

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не собирается продлевать контракт с римским клубом.

    По информации Todofichajes, португалец хочет стать тренером сборной и готов рассмотреть предложения от Италии, Англии или Бразилии.

    Моуринью интересна работа только со сборной, которая нацелена на завоевание трофеев.

    • Моуринью в «Роме» 2 года.
    • Его контракт истекает летом 2024 года.
    • «Рома» провально стартовала в Серии А и идет на 15-м месте в таблице.

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    Источник: Todofichajes

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    Сегодня, 07:49
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +102674

      zigbert 6 часов назад

      Наверное понял что Роме ничего не светит в Серии А.
      Спалетти и Саутгейт пока еще при деле. Придется ждать результатов этих сборных на ЧЕ-2024.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid 8 часов назад

      раньше он громче всех орал, что не возглавит сборную, потому что всего 10-15 матчей в году, а ему нужно 50.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3740

      FRZZ > fakeid 8 часов назад

      Возраст, с годами уменьшается работоспособность.

      2
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