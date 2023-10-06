Моуринью определился со своим будущим

Наверное понял что Роме ничего не светит в Серии А.
Спалетти и Саутгейт пока еще при деле. Придется ждать результатов этих сборных на ЧЕ-2024.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не собирается продлевать контракт с римским клубом.
По информации Todofichajes, португалец хочет стать тренером сборной и готов рассмотреть предложения от Италии, Англии или Бразилии.
Моуринью интересна работа только со сборной, которая нацелена на завоевание трофеев.
- Моуринью в «Роме» 2 года.
- Его контракт истекает летом 2024 года.
- «Рома» провально стартовала в Серии А и идет на 15-м месте в таблице.