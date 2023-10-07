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  • «Краснодар» – «Ростов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 7 октября

«Краснодар» – «Ростов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 7 октября

7 октября 2023, 09:45
1

В субботу, 7 октября, «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 19:00 по мск.

«Краснодар»

Подопечные Владимира Ивича лидируют в чемпионате страны, имея в своем активе 24 очка. Отрыв от идущих вторыми «Крыльев Советов» составляет три очка. Команда выиграла семь матчей, а в трех встречах сыграла вничью. «Краснодар» отличился 16 голами и пропустил 3 мяча.

«Ростов»

Команда идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Ростов» выиграл два матча, в четырех встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Подопечные Валерия Карпина отличились 15 голами и пропустили 21 гол.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 38 игр, в которых «Краснодар» выиграл 18 матчей. 4 раза побеждал «Ростов». Подопечные Ивича забили 60 мячей, а «Ростов» отличился 33 голами.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов»

В предстоящем южном дерби «Краснодар» выглядит фаворитом. Наверняка подопечные Ивича и выиграют этот матч. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.69).

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (1)
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Январь 59
1696673893
Подождём до 19:00 сами всё посмотрим. Ростов- традиционно неудобный соперник. Ростов может три игры подряд проиграть с крупным счётом , а на игру с Краснодаром выложиться сверх своих сил. А потом В. Г. Карпин скажет:Счет на табло , а всё остальное-философия.
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