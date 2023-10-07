В субботу, 7 октября, «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 19:00 по мск.

«Краснодар»

Подопечные Владимира Ивича лидируют в чемпионате страны, имея в своем активе 24 очка. Отрыв от идущих вторыми «Крыльев Советов» составляет три очка. Команда выиграла семь матчей, а в трех встречах сыграла вничью. «Краснодар» отличился 16 голами и пропустил 3 мяча.

«Ростов»

Команда идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Ростов» выиграл два матча, в четырех встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Подопечные Валерия Карпина отличились 15 голами и пропустили 21 гол.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 38 игр, в которых «Краснодар» выиграл 18 матчей. 4 раза побеждал «Ростов». Подопечные Ивича забили 60 мячей, а «Ростов» отличился 33 голами.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов»

В предстоящем южном дерби «Краснодар» выглядит фаворитом. Наверняка подопечные Ивича и выиграют этот матч. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.69).