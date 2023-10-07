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    • «Краснодар» – «Ростов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 7 октября

    «Краснодар» – «Ростов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 7 октября

    В субботу, 7 октября, «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 19:00 по мск.

    «Краснодар»

    Подопечные Владимира Ивича лидируют в чемпионате страны, имея в своем активе 24 очка. Отрыв от идущих вторыми «Крыльев Советов» составляет три очка. Команда выиграла семь матчей, а в трех встречах сыграла вничью. «Краснодар» отличился 16 голами и пропустил 3 мяча.

    «Ростов»

    Команда идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Ростов» выиграл два матча, в четырех встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Подопечные Валерия Карпина отличились 15 голами и пропустили 21 гол.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 38 игр, в которых «Краснодар» выиграл 18 матчей. 4 раза побеждал «Ростов». Подопечные Ивича забили 60 мячей, а «Ростов» отличился 33 голами.

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов»

    В предстоящем южном дерби «Краснодар» выглядит фаворитом. Наверняка подопечные Ивича и выиграют этот матч. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.69).

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2649

      Январь 59 2 часа назад

      Подождём до 19:00 сами всё посмотрим. Ростов- традиционно неудобный соперник. Ростов может три игры подряд проиграть с крупным счётом , а на игру с Краснодаром выложиться сверх своих сил. А потом В. Г. Карпин скажет:Счет на табло , а всё остальное-философия.

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