В субботу, 7 октября, «Балтика» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 16:30 по мск.

«Балтика»

Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. Для выхода из зоны вылета команде нужно набрать минимум три балла. «Балтика» выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью, а также проиграла семь поединков. Калининградцы забили девять голов, но при этом пропустили шестнадцать мячей.

«Оренбург»

Команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Подопечные Давида Деограсии выиграли три матча, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений. «Оренбург» отличился 13 голами, но при этом пропустил 17 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 16 игр, в которых «Балтика» выиграла 5 матчей. 6 раз побеждал «Оренбург». Подопечные Игнашевича забили 16 мячей, а «Оренбург» отличился 18 голами.

Прогноз на матч «Балтика» – «Оренбург»

Обе команды не претендуют на высокие достижения в нынешнем розыгрыше РПЛ, однако хозяева, наверняка выйдут более мотивированными на игру. Калининградцам нужно постараться выжить в РПЛ. Предположим, что подопечные Игнашевича выиграют эту встречу. Наш прогноз – победа «Балтики» (2.08).