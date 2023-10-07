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    • «Балтика» – «Оренбург»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 7 октября

    «Балтика» – «Оренбург»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 7 октября

    В субботу, 7 октября, «Балтика» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 16:30 по мск.

    «Балтика»

    Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. Для выхода из зоны вылета команде нужно набрать минимум три балла. «Балтика» выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью, а также проиграла семь поединков. Калининградцы забили девять голов, но при этом пропустили шестнадцать мячей.

    «Оренбург»

    Команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Подопечные Давида Деограсии выиграли три матча, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений. «Оренбург» отличился 13 голами, но при этом пропустил 17 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 16 игр, в которых «Балтика» выиграла 5 матчей. 6 раз побеждал «Оренбург». Подопечные Игнашевича забили 16 мячей, а «Оренбург» отличился 18 голами.

    Прогноз на матч «Балтика» – «Оренбург»

    Обе команды не претендуют на высокие достижения в нынешнем розыгрыше РПЛ, однако хозяева, наверняка выйдут более мотивированными на игру. Калининградцам нужно постараться выжить в РПЛ. Предположим, что подопечные Игнашевича выиграют эту встречу. Наш прогноз – победа «Балтики» (2.08).

    Источник: Бомбардир

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