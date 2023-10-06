В воскресенье, 8 октября, «Пари НН» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 14:00 по мск.

«Пари НН»

Нижегородцы идут на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. Команда сыграла 10 матчей, в которых выиграла четыре матча, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Подопечные Сергея Юрана забили девять голов и пропустили столько же мячей. Отметим, «Пари НН» обгоняет команды из зоны вылета и стыковых матчей на пять очков, а от первой пятерки отстает на два балла.

«Крылья Советов»

Самарцы сенсационно идут на втором месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 21 очко, и отстает от лидирующего «Краснодара» на три балла. «Крылья Советов» в десяти матчах одержали шесть побед, в трех матчах сыграли вничью и потерпели одно поражение. Подопечные Игоря Осинькина – самая забивающая команда в лиге. В ее активе 25 очков, а пропустили самарцы – 12 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 11 матчей, в которых «Пари НН» выиграл два матча, «Крылья Советов» праздновали победу в семи встречах. Нижегородцы наколотили пять мячей, а подопечные Игоря Осинькина ответили четырнадцатью голами.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Крылья Советов»

Обе команды в нынешнем розыгрыше РПЛ решают разные задачи. «Пари НН» укрепляется в середине турнирной таблицы, а «Крылья Советов», вполне неожиданно, борются за победу в чемпионате страны. В предстоящей встрече «Крылья» выглядят фаворитом встречи. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» (2.55).