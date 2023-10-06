Тихонов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов озвучил свою позицию по поводу возможного ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.
«Дайте тренеру «Спартака» поработать. Конечно, после 0:4 от «Крыльев» есть очень большие вопросы. Но я не считаю, что нужно увольнять тренера.
Если эксперименты не дают результата, значит, они негативные. Считаю, что нужна стабильность и в составе, и в игре. Тогда придет результат», – сказал Тихонов.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).
Источник: «Матч ТВ»