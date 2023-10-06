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    Тихонов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

    Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов озвучил свою позицию по поводу возможного ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

    «Дайте тренеру «Спартака» поработать. Конечно, после 0:4 от «Крыльев» есть очень большие вопросы. Но я не считаю, что нужно увольнять тренера.

    Если эксперименты не дают результата, значит, они негативные. Считаю, что нужна стабильность и в составе, и в игре. Тогда придет результат», – сказал Тихонов.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2023 19:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16653

      Алексей З 4 часа назад

      Если он упрямый как осёл и ничего не меняется в лучшую сторону ?
      Дело не в 0:4 от КС , тут глобально, нет игры , нет костяка , всё развалено .

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      Рейтинг: +25188

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Ну, Андрюха... Увольнять не надо, но и оставлять тоже не надо. )))

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      Рейтинг: +10

      Эдвард-Хазанов-vkontakte 6 часов назад

      Мужики, что ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «прогноз СОТКА». Сайт. До победы прогнозы дают.

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      Рейтинг: +2767

      serglider 6 часов назад

      2/3 игроков спартачей не соответствуют уровню РПЛ и играют по настроению))) Выдать надежную игру на классе, в каждом матче они не в состоянии, а Промес с Соболем, тянуть одни эту тусовку заурядных футболеров не в состоянии... Ну, уволите Абаскаля, придет другой к этим бедолагам в бутсах и те вруг начнут играть на более высоком уровне? Серьезно кто-то в это верит?

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      Рейтинг: +5180

      Ziklop 7 часов назад

      только если Абаскаль имеет цель получить неустойку и свалить, то результат для Спартака печальный.
      что его привело в Спартак желание хапнуть или чего-то показать?

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      Рейтинг: +20179

      NewLife 7 часов назад

      Что-то умное сказал ? Не думаю.

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