Тихонов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов озвучил свою позицию по поводу возможного ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

«Дайте тренеру «Спартака» поработать. Конечно, после 0:4 от «Крыльев» есть очень большие вопросы. Но я не считаю, что нужно увольнять тренера.

Если эксперименты не дают результата, значит, они негативные. Считаю, что нужна стабильность и в составе, и в игре. Тогда придет результат», – сказал Тихонов.