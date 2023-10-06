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Тихонов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

6 октября 2023, 19:19
6

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов озвучил свою позицию по поводу возможного ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

«Дайте тренеру «Спартака» поработать. Конечно, после 0:4 от «Крыльев» есть очень большие вопросы. Но я не считаю, что нужно увольнять тренера.

Если эксперименты не дают результата, значит, они негативные. Считаю, что нужна стабильность и в составе, и в игре. Тогда придет результат», – сказал Тихонов.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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NewLife
1696609835
Что-то умное сказал ? Не думаю.
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Ziklop
1696610565
только если Абаскаль имеет цель получить неустойку и свалить, то результат для Спартака печальный. что его привело в Спартак желание хапнуть или чего-то показать?
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serglider
1696612456
2/3 игроков спартачей не соответствуют уровню РПЛ и играют по настроению))) Выдать надежную игру на классе, в каждом матче они не в состоянии, а Промес с Соболем, тянуть одни эту тусовку заурядных футболеров не в состоянии... Ну, уволите Абаскаля, придет другой к этим бедолагам в бутсах и те вруг начнут играть на более высоком уровне? Серьезно кто-то в это верит?
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Эдвард-Хазанов-vkontakte
1696614118
Мужики, что ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «прогноз СОТКА». Сайт. До победы прогнозы дают.
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DOCTOR PENALTY
1696619186
Ну, Андрюха... Увольнять не надо, но и оставлять тоже не надо. )))
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Oldtrafford83
1696655555
Всё правильно говорит, надо дать время, всё будет норм!
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