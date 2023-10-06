Тренер сборной России дал совет Кузяеву

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что поможет Далеру Кузяеву быстрее адаптироваться в «Гавре».

«Понятно, что ему будет нелегко. Новый коллектив, язык – ко всему этому нужно адаптироваться. Кому-то больше времени на это требуется, кому-то – меньше.

С профессиональными терминами у Далера проблем не возникнет – футбольный язык одинаков везде. Но чтобы быстрее влиться в коллектив, важно общаться с партнeрами на бытовом уровне.

А для этого желательно поскорее выучить французский. Это очень поможет в адаптации», – заявил Онопко.