Тренер сборной России дал совет Кузяеву

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что поможет Далеру Кузяеву быстрее адаптироваться в «Гавре».
«Понятно, что ему будет нелегко. Новый коллектив, язык – ко всему этому нужно адаптироваться. Кому-то больше времени на это требуется, кому-то – меньше.
С профессиональными терминами у Далера проблем не возникнет – футбольный язык одинаков везде. Но чтобы быстрее влиться в коллектив, важно общаться с партнeрами на бытовом уровне.
А для этого желательно поскорее выучить французский. Это очень поможет в адаптации», – заявил Онопко.
- В июле 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.
- Он заключил контракт до 2025 года.
- Статистика полузащитника: 7 матчей, 2 гола.
Источник: «Чемпионат»