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    Тренер сборной России дал совет Кузяеву

    Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что поможет Далеру Кузяеву быстрее адаптироваться в «Гавре».

    «Понятно, что ему будет нелегко. Новый коллектив, язык – ко всему этому нужно адаптироваться. Кому-то больше времени на это требуется, кому-то – меньше.

    С профессиональными терминами у Далера проблем не возникнет – футбольный язык одинаков везде. Но чтобы быстрее влиться в коллектив, важно общаться с партнeрами на бытовом уровне.

    А для этого желательно поскорее выучить французский. Это очень поможет в адаптации», – заявил Онопко.

    • В июле 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.
    • Он заключил контракт до 2025 года.
    • Статистика полузащитника: 7 матчей, 2 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.10.2023 17:39
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