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    Еще одна африканская сборная готова сыграть с Россией

    Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

    «Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году.

    Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», – сказал Диалло.

    • Гвинея – 81-я сборная в мире согласно рейтингу ФИФА.
    • В октябре Россия сыграет с двумя соперниками из Африки – Камеруном и Кенией.

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    Источник: Sport24

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    06.10.2023 15:40
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +139

      ramblernasheveverything 6 часов назад

      Не зря пукин африканцам все их долги России простил, списал.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35523

      VVM1964 > ramblernasheveverything 14 минут назад

      Ну, наш геополитик знает где сейчас "соль земли" !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20179

      NewLife 8 часов назад

      Гвинюшник - это хорошо, но Африка так и останется непокоренной, пока не выиграем у Эсватини и Сомали (у сборной местных пиратов, которые выйдут на игру с калашами)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      Romeo 123 10 часов назад

      Пингвины тоже готовы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16653

      Алексей З 10 часов назад

      Зачем нам в Азию, давайте в Африку, нас там ждут .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +35523

      VVM1964 > Алексей З 7 часов назад

      Не боишься что съедят ?)))

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