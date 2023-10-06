Еще одна африканская сборная готова сыграть с Россией

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.
«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году.
Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», – сказал Диалло.
- Гвинея – 81-я сборная в мире согласно рейтингу ФИФА.
- В октябре Россия сыграет с двумя соперниками из Африки – Камеруном и Кенией.
Источник: Sport24