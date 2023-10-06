Быстров рассказал, что ждет от дерби «Спартак» – ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

– Какие ожидания от дерби?

– Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол – и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА.

– Почему? У армейцев семь ничьих в последних восьми матчах.

– Ну и что. У ЦСКА летом не было такого усиления, как у «Спартака». Половина состава – молодежь. Какие могут быть вопросы к тренерскому штабу? Хотите результата – работайте на трансферном рынке.

Федотов с командой идет неплохо по турнирной таблице, если смотреть на кадровые ресурсы. Вот «Спартак», учитывая состав, должен быть выше.