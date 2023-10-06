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    Быстров рассказал, что ждет от дерби «Спартак» – ЦСКА

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

    – Какие ожидания от дерби?

    – Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол – и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА.

    – Почему? У армейцев семь ничьих в последних восьми матчах.

    – Ну и что. У ЦСКА летом не было такого усиления, как у «Спартака». Половина состава – молодежь. Какие могут быть вопросы к тренерскому штабу? Хотите результата – работайте на трансферном рынке.

    Федотов с командой идет неплохо по турнирной таблице, если смотреть на кадровые ресурсы. Вот «Спартак», учитывая состав, должен быть выше.

    • Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 8 октября.
    • Начало – в 19:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +454

      За Московский ЦСКА 3 часа назад

      Пока в руководстве ЦСКА сидят мудозвоны,типа бабаева, команда будет напоминать говно в проруби. Хочется верить, что совсем скоро пути руководящих идиотов ЦСКА и клуба ПФК ЦСКА , разойдутся,как в море корабли!

      0
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      Рейтинг: +27589

      slavutiq70 4 часа назад

      Сильно переоценён состав Спартака . по сути если разбираться то весьма средненький состав . у многих карьера пошла уже на спад ...Зобнин ...Джикия ...Антоха ...Мозес...все они уже не те . да и кого взяли игроки которые оказались не кому не нужными в европе ....

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