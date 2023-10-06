Быстров: «Соболеву лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе.

Каждый выбирает свой путь: кто-то продолжает усердно работать на тренировках, а кто-то садится за компьютер и рассказывает, какой он великий», – сказал Быстров.