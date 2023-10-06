Быстров: «Соболеву лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе.
Каждый выбирает свой путь: кто-то продолжает усердно работать на тренировках, а кто-то садится за компьютер и рассказывает, какой он великий», – сказал Быстров.
- Соболев пропустит матч 11-го тура с ЦСКА из-за перебора желтых карточек.
- Дерби пройдет 8 октября.
- Начало – в 19:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»