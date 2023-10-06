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    • Быстров: «Соболеву лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером»

    Быстров: «Соболеву лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером»

    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе.

    Каждый выбирает свой путь: кто-то продолжает усердно работать на тренировках, а кто-то садится за компьютер и рассказывает, какой он великий», – сказал Быстров.

    • Соболев пропустит матч 11-го тура с ЦСКА из-за перебора желтых карточек.
    • Дерби пройдет 8 октября.
    • Начало – в 19:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      =Cпapтак= 6 часов назад

      главное не выбрать путь крысы как у Быстрова

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