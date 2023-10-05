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    • Балотелли: «У «ПСЖ» нет никаких шансов подписать меня. Отвечу им отказом»

    Балотелли: «У «ПСЖ» нет никаких шансов подписать меня. Отвечу им отказом»

    Нападающий «Демирспора» Марио Балотелли оценил возможность перехода в «ПСЖ».

    «Что, если «ПСЖ» позвонит мне? У них нет никаких шансов. Я отвечу им отказом. Ни за что не перейду туда, поскольку я раньше играл за «Марсель» и «Ниццу». У «ПСЖ» нет ни единого шанса.

    А если «ПСЖ» предложит мне зарплату 10 миллионов евро за сезон? В таком случае я бы согласился.

    За такие деньги я бы даже перешел в команду моего брата и поехал играть за них!» – цитирует Балотелли инсайдер Фабрицио Романо.

    • В сентябре Балотелли подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».
    • 33-летний итальянец играл за команду с 2021 по 2022 год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12675

      DeStar 5 октября, 16:56

      "Ни за что не перейду туда"
      "за 10 лямов - перейду"
      дебилоид даже высказаться и не стать снова дебилоидом не может)

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      Рейтинг: +39

      ololoshaOLOLOEV 5 октября, 16:13

      Правильно! Красавец, нулевой команде даже ты не поможешь.

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