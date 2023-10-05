Балотелли: «У «ПСЖ» нет никаких шансов подписать меня. Отвечу им отказом»

Нападающий «Демирспора» Марио Балотелли оценил возможность перехода в «ПСЖ».

«Что, если «ПСЖ» позвонит мне? У них нет никаких шансов. Я отвечу им отказом. Ни за что не перейду туда, поскольку я раньше играл за «Марсель» и «Ниццу». У «ПСЖ» нет ни единого шанса.

А если «ПСЖ» предложит мне зарплату 10 миллионов евро за сезон? В таком случае я бы согласился.

За такие деньги я бы даже перешел в команду моего брата и поехал играть за них!» – цитирует Балотелли инсайдер Фабрицио Романо.