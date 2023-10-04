Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромно проиграл «Динамо» (0:3) в московском дерби

«Динамо» разгромило «Спартак» (3:0) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В составе команды Марцела Лички отличились Федор Смолов, Даниил Фомин и Иван Зазвонкин.

Для «Спартака» этот матч не имел имел турнирного значения. Команда Гильермо Абаскаля досрочно вышла из группы с первого места.

«Динамо» осталось на втором месте в группе D.

Россия. Кубок. Группа D. 5-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 43; 2:0 – Фомин, 45; 3:0 – Зазвонкин, 90+6.

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