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  • Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромно проиграл «Динамо» (0:3) в московском дерби

Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромно проиграл «Динамо» (0:3) в московском дерби

4 октября 2023, 18:42
81

«Динамо» разгромило «Спартак» (3:0) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В составе команды Марцела Лички отличились Федор Смолов, Даниил Фомин и Иван Зазвонкин.

Для «Спартака» этот матч не имел имел турнирного значения. Команда Гильермо Абаскаля досрочно вышла из группы с первого места.

«Динамо» осталось на втором месте в группе D.

Россия. Кубок. Группа D. 5-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 43; 2:0 – Фомин, 45; 3:0 – Зазвонкин, 90+6.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Динамо
Комментарии (81)
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slavа0508
1696434203
Команда и Абаскаль поплыли ... внутри коллектива явно полный срач ... обделались дважды за неделю ...
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Taps
1696434602
Что нам брехливая су.чка скажет о победе Динамо ?
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NewLife
1696434604
Мои оценки: Максименко - 5 Рябчук - 3 Чернов - 3 Джикия - 1 Маслов - 2 Зиньковский - 3 Умяров - 1 Пруцев - 5 Игнатов - 3 Медина - 3 Мелешин - 1 Мартинс - 1 Денисов - 1 Бонгонда - 3 Промес - 3 Зобнин - 3 Москалев - клоун Абаскаль - клоун Комментаторы - дебильные клоуны
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derrik2000
1696434604
Ну, и ХДЕ вся эта фратриевская ШОБЛА во главе с эскортинцей??? ХТО здесь ВЕПЕЩАЛ, что, мол, в Кубке-то Спартак одной левой обыграет, потому что, дескать, ЭТО необходимо для улучшения морального состояния команды??? Повезло, что ещё прямо таки 100-процентных две-три банки не забили! Игроки уже откровенно ПЛЮЮТ на "гишпанского гения"! Хде там рыжая падла??? С эскортницей ему билет покупают???
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Эном айс
1696435272
Максименко, оказывается , дядька с яйцами. Фёдор Михалыч ещё что-то может. Ну, как-то и все впечатления.
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slavа0508
1696435571
Матч с ЦСКА скорее всего решит ... собирать Абаскалю чемоданы или он ещё поиздевается над нами ...
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NewLife
1696435644
Абаскаль, подай в отставку и вали домой, а то после коней застрелиться придется.
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oyabun
1696436856
По содержанию, эту игру Спартак провел ещё хуже чем с Крыльями. Страшно подумать, какие цифры будут в матче с ЦСКА. Хотелось бы верить, что руководство Спартака не конченые мазохисты и постараются в срочном порядке найти другого тренера.
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Бригадный
1696437944
Спартак это великий клуб. Но не Барселона, и не Реал. С какого перепугу он должен всех обыгрывать во всех матчах? Другие клубы тоже имеют амбиции, и немалые. Бригада Абаскаля выиграла групповой турнир Кубка, идет в лидирующей группе чемпионата. Состав игровой бригады самый сильный в лиге. Членам бригады нужно сработаться и попрет мазута. Резюме: руки прочь от рыжего гения. Пущай работает. У него, в принципе, получается. Игра то весьма симпатична. Кто будет спорить?
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SPACE TRUCKIN
1696438667
играть надо всегда на победу!пофиг турнирные расклады - болельщики приходят смотреть на футбол...
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