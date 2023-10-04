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    • Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромно проиграл «Динамо» (0:3) в московском дерби

    Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромно проиграл «Динамо» (0:3) в московском дерби

    «Динамо» разгромило «Спартак» (3:0) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    В составе команды Марцела Лички отличились Федор Смолов, Даниил Фомин и Иван Зазвонкин.

    Для «Спартака» этот матч не имел имел турнирного значения. Команда Гильермо Абаскаля досрочно вышла из группы с первого места.

    «Динамо» осталось на втором месте в группе D.

    Россия. Кубок. Группа D. 5-й тур

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Смолов, 43; 2:0 – Фомин, 45; 3:0 – Зазвонкин, 90+6.

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 18:42
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    Комментарии114
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19426

      paracetamol 4 октября, 21:34

      Свинкам пора на мясокомбинат. Потребитель будет рад!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3740

      FRZZ 4 октября, 20:36

      Неужели опять идет слив тренера? У игроков Спартака большой опыт по этому делу.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1677

      rac531 > FRZZ 4 октября, 20:51

      Похоже на то(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      БОЦМАН08 4 октября, 20:02

      Оле оле оле оле. Спатак чемпион !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27589

      slavutiq70 > БОЦМАН08 4 октября, 20:20

      Ещё один гы гы появился на бомбардире ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      SPACE TRUCKIN 4 октября, 19:57

      играть надо всегда на победу!пофиг турнирные расклады - болельщики приходят смотреть на футбол...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > SPACE TRUCKIN 4 октября, 21:45

      На победу нужно УМЕТЬ играть. Спартак не могёт, потому и проигрывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 4 октября, 19:51

      Слабенький клуП у хряков! Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 4 октября, 21:46

      Славненький клуб Спартак! Радует всех болельщиков!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      Бригадный 4 октября, 19:45

      Спартак это великий клуб. Но не Барселона, и не Реал. С какого перепугу он должен всех обыгрывать во всех матчах? Другие клубы тоже имеют амбиции, и немалые. Бригада Абаскаля выиграла групповой турнир Кубка, идет в лидирующей группе чемпионата. Состав игровой бригады самый сильный в лиге. Членам бригады нужно сработаться и попрет мазута. Резюме: руки прочь от рыжего гения. Пущай работает. У него, в принципе, получается. Игра то весьма симпатична. Кто будет спорить?

      4
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      ...
      Рейтинг: +50

      2easy > Бригадный 4 октября, 20:06

      гей-клуб великий? Ахахахахаха))) да это самый убогий клуб, позор России, который ничего не добился в Европе, а только чемпионства с помощью судей :))) сраптак был бы великий, если хоть что-то добился в Европе. А так это зашкварный клуб.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      timon2401 > 2easy 4 октября, 20:20

      кто бы пис..тел о зашкварстве)))вечно сосущие за свои "чемпионства" вам до конца жизни свои рты не отмыть теперь.. да и в Европе тож сосущие

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      яцык > Бригадный 4 октября, 20:35

      Вас крючкохвостых не поймеш.То в Самаре орали пи....сы то великие

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > Бригадный 4 октября, 21:47

      Согласен, игра у Спартака симпатичная. Потому мы все от такой игры и РЖЕМ ни могём!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1259

      qawzsexdr 4 октября, 19:36

      Это судейский беспредел, судейский заговор набирает обороты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид > qawzsexdr 5 октября, 05:55

      Да , гаспром к ответу !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid 4 октября, 19:28

      а где традиционный срач между хряками derrik и persona non grata?))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > fakeid 4 октября, 19:29

      Я сегодня вместо persona non grata !!! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34511

      oyabun 4 октября, 19:27

      По содержанию, эту игру Спартак провел ещё хуже чем с Крыльями. Страшно подумать, какие цифры будут в матче с ЦСКА. Хотелось бы верить, что руководство Спартака не конченые мазохисты и постараются в срочном порядке найти другого тренера.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > oyabun 4 октября, 19:31

      Ну а какой должна была быть игра дублирующим составом, ПОЛНОСТЬЮ не мотивированной, исходя из результата матча с мотивированными и жаждущими реванша Динамовцами ... Жду встречи с ЦСКА - там есть за что постараться и очень надеюсь, что мои надежды оправдаются !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34511

      oyabun > VVM1964 4 октября, 19:36

      Да ладно вам, второй тайм играл уже основной состав. И чем он лучше сыграл? И кстати вспомним, кто победил первую кубковую игру с Динамо 4:1? Как раз таки второй состав! Да и вообще это деление очень условное

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > VVM1964 4 октября, 21:49

      Вот и поржем над Спартаком и Вашими надеждами! Игого!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > oyabun 4 октября, 22:12

      Условное, не условное, но стимула не было, а к моменту выхода основных игроков результат уже был - чего ради им было жопу рвать ?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1206

      Cubinec1989 4 октября, 19:21

      Спартак, ну как так!?

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      Ответить
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > Cubinec1989 4 октября, 19:23

      Спартак: - Я как всегда!!!

      2
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