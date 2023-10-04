Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромно проиграл «Динамо» (0:3) в московском дерби

«Динамо» разгромило «Спартак» (3:0) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В составе команды Марцела Лички отличились Федор Смолов, Даниил Фомин и Иван Зазвонкин.
Для «Спартака» этот матч не имел имел турнирного значения. Команда Гильермо Абаскаля досрочно вышла из группы с первого места.
«Динамо» осталось на втором месте в группе D.
Россия. Кубок. Группа D. 5-й тур
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Смолов, 43; 2:0 – Фомин, 45; 3:0 – Зазвонкин, 90+6.
Источник: «Бомбардир»