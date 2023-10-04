Чавес: «Получив от «Динамо» деньги для «Пачуки», я шутил: «Не берем трубки и сбегаем!»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал необычную деталь своего трансфера из «Пачуки».

В августе «Динамо» перечислило Чавесу деньги для выкупа контракта у мексиканского клуба.

Напрямую перевод денег из «Динамо» в «Пачуку» был невозможен.

27-летний Чавес провел в РПЛ 4 матча без результативных действий.

«Ха-ха! Мы в своем кругу тоже так шутили: «Не берем трубки и сбегаем в другую страну!».

Если говорить серьезно, то в Мексике с такими вещами не шутят. Там все друг друга знают – скрыться нереально. Да и выступать за такой клуб, как «Динамо», – моя мечта. Поэтому я делал все от себя зависящее, чтобы переход состоялся. Поверьте, пришлось побороться за этот трансфер», – сказал Чавес.