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    • Чавес: «Получив от «Динамо» деньги для «Пачуки», я шутил: «Не берем трубки и сбегаем!»

    Чавес: «Получив от «Динамо» деньги для «Пачуки», я шутил: «Не берем трубки и сбегаем!»

    Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал необычную деталь своего трансфера из «Пачуки».

    • В августе «Динамо» перечислило Чавесу деньги для выкупа контракта у мексиканского клуба.
    • Напрямую перевод денег из «Динамо» в «Пачуку» был невозможен.
    • 27-летний Чавес провел в РПЛ 4 матча без результативных действий.

    «Ха-ха! Мы в своем кругу тоже так шутили: «Не берем трубки и сбегаем в другую страну!».

    Если говорить серьезно, то в Мексике с такими вещами не шутят. Там все друг друга знают – скрыться нереально. Да и выступать за такой клуб, как «Динамо», – моя мечта. Поэтому я делал все от себя зависящее, чтобы переход состоялся. Поверьте, пришлось побороться за этот трансфер», – сказал Чавес.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2023 10:24
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