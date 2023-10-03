Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Пименов – о вызове Джикии в сборную России: «Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов»

    Пименов – о вызове Джикии в сборную России: «Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов»

    Бывший форвард сборной России Руслан Пименов высказался о составе национальной команды на октябрьский сбор.

    «Хоть у Джикии и нет сейчас игровой практики, возможно, что главный тренер хочет поговорить с ним о планах на будущее. Если он действительно потерял свое место в составе «Спартака», возможно, что Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов» – как вариант.

    Касаемо вызова Алексея Миранчука – у нас в целом не так много футболистов, которые выступают за границей, пусть даже у него и нет сейчас постоянной игровой практики. Он достаточно квалифицированный спортсмен и один из лучших в стране.

    Иван Сергеев – крайне разноплановый нападающий, и на данный момент он опаснее Соболева и Чалова внутри штрафной площадки. Александр хорош в действиях на втором этаже, а Федор неплох, скорее, в подыгрыше. Завершитель в лице Вани просто необходим сборной», – сказал Пименов.

    • Джикия – капитан «Спартака».
    • В последний раз он играл в РПЛ 2 сентября в матче с «Краснодаром» (0:2).
    • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

    Новости по теме
    Орлов назвал защитника «Спартака», несоответствующего уровню клуба 7
    Топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ: стоимость Промеса рухнула почти в два раза 2
    Джикия будет капитаном «Спартака» в дерби с «Динамо» 2
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2023 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 3 октября, 11:35

      Он то место в составе не россиянам уступил, причем здесь это. Он профессионал и все равно должен быть в форме. С другой стороны сострил неплохо Пименов, зачетно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 3 октября, 10:53

      Вот , интересные мысли проф футболиста .

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+