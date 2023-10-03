Пименов – о вызове Джикии в сборную России: «Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов»

Он то место в составе не россиянам уступил, причем здесь это. Он профессионал и все равно должен быть в форме. С другой стороны сострил неплохо Пименов, зачетно.
Бывший форвард сборной России Руслан Пименов высказался о составе национальной команды на октябрьский сбор.
«Хоть у Джикии и нет сейчас игровой практики, возможно, что главный тренер хочет поговорить с ним о планах на будущее. Если он действительно потерял свое место в составе «Спартака», возможно, что Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов» – как вариант.
Касаемо вызова Алексея Миранчука – у нас в целом не так много футболистов, которые выступают за границей, пусть даже у него и нет сейчас постоянной игровой практики. Он достаточно квалифицированный спортсмен и один из лучших в стране.
Иван Сергеев – крайне разноплановый нападающий, и на данный момент он опаснее Соболева и Чалова внутри штрафной площадки. Александр хорош в действиях на втором этаже, а Федор неплох, скорее, в подыгрыше. Завершитель в лице Вани просто необходим сборной», – сказал Пименов.
- Джикия – капитан «Спартака».
- В последний раз он играл в РПЛ 2 сентября в матче с «Краснодаром» (0:2).
- Его контракт с клубом истекает в 2024 году.