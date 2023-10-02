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    • Павлюченко объяснил, почему «Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля

    Павлюченко объяснил, почему «Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что сейчас «Спартаку» не стоит увольнять Гильермо Абаскаля.

    – Сейчас увольнять тренера будет неправильно. Понятно, что если в следующей игре опять случится поражение, то встряска будет нужна. Всю команду, конечно, не поменяешь, поэтому в качестве встряски меняют тренера.

    Но Абаскалю нужно дать шанс. «Зенит» тоже проиграл два матча подряд, такое бывает.

    – Следующая игра у «Спартака» важная – против ЦСКА.

    – Для «Спартака» все матчи важные. Но тут ЦСКА, все прекрасно знают, что это за матч. Будет битва за шесть очков. Если «Спартак» хочет включиться в гонку, то надо обыгрывать ЦСКА.

    Понятно, что будет тяжело, ведь ЦСКА – хорошая команда. Это будет шанс для Абаскаля реабилитироваться.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2023 15:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1441

      mama1991 2 октября, 17:50

      а кого брать? опять по кругу бердыевых, ташуевых, гончаренков? итд ))))

      1
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      Рейтинг: +2767

      serglider 2 октября, 17:21

      А что Абаскаль? 2/3 состава спартачей - "поленья"! Стоит только Промесу и Соболю "притормозить" как забивать у спартачей - уже некому! А в обороне у них был всегда бардак, в последние годы и никакой тренер им помочь не сможет.

      1
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 2 октября, 16:27

      Дело не в количестве неудачных матчей , дело в игре , во взаимоотношения в раздевалке, ВСЕ игроки деградируют , что ещё нужно сделать Абаскалю для увольнения ?

      1
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