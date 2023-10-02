Павлюченко объяснил, почему «Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что сейчас «Спартаку» не стоит увольнять Гильермо Абаскаля.

– Сейчас увольнять тренера будет неправильно. Понятно, что если в следующей игре опять случится поражение, то встряска будет нужна. Всю команду, конечно, не поменяешь, поэтому в качестве встряски меняют тренера.

Но Абаскалю нужно дать шанс. «Зенит» тоже проиграл два матча подряд, такое бывает.

– Следующая игра у «Спартака» важная – против ЦСКА.

– Для «Спартака» все матчи важные. Но тут ЦСКА, все прекрасно знают, что это за матч. Будет битва за шесть очков. Если «Спартак» хочет включиться в гонку, то надо обыгрывать ЦСКА.

Понятно, что будет тяжело, ведь ЦСКА – хорошая команда. Это будет шанс для Абаскаля реабилитироваться.