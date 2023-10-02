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    • Назначен арбитр на дерби «Динамо» – «Спартак» в Фонбет Кубке России

    Назначен арбитр на дерби «Динамо» – «Спартак» в Фонбет Кубке России

    РФС назначил судей на матчи 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    3 октября (вторник)

    «Урал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

    «Локомотив» – «Ростов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Французов.

    «Зенит»«Балтика»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

    4 октября (среда)

    «Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Роман Галимов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Сочи» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Игорь Панин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.

    «Динамо» – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Краснодар» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

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    Источник: сайт РФС

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    02.10.2023 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11907

      ivany4 2 октября, 14:24

      Спартак уже сделал себе 1 место в группе. Так что пусть хоть кто судить.
      А вот Абаскалю, желаю успешно проверить всех засидевшихся на лавке игроков, перед дерби всея Руси!

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