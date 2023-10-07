Департамент судейства РФС разобрал работу арбитра Москалева в кубковом дерби «Динамо» – «Спартак» (3:0)

Восхищаюсь ЭСК - талантливые люди, точно копируют работу нашей Думы, не зря получают зарплату, все что питерское - "одобрямс"!!
Департамент судейства РФС опубликовал разбор спорных моментов в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России за последнюю неделю.
В частности, была дана оценка работе Владимира Москалева, обслуживавшего кубковое дерби между «Динамо» и «Спартаком» (3:0).
Оба спорных решения арбитра были признаны департаментом верными.
- верно продолжил игру на 18-й минуте, не назначив пенальти в ворота «Спартака»;
- верно продолжил игру на 81-й минуте, не назначив пенальти в ворота «Динамо».