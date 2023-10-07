Департамент судейства РФС разобрал работу арбитра Москалева в кубковом дерби «Динамо» – «Спартак» (3:0)

Департамент судейства РФС опубликовал разбор спорных моментов в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России за последнюю неделю.

В частности, была дана оценка работе Владимира Москалева, обслуживавшего кубковое дерби между «Динамо» и «Спартаком» (3:0).

Оба спорных решения арбитра были признаны департаментом верными.