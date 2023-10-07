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    • Департамент судейства РФС разобрал работу арбитра Москалева в кубковом дерби «Динамо» – «Спартак» (3:0)

    Департамент судейства РФС разобрал работу арбитра Москалева в кубковом дерби «Динамо» – «Спартак» (3:0)

    Департамент судейства РФС опубликовал разбор спорных моментов в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России за последнюю неделю.

    В частности, была дана оценка работе Владимира Москалева, обслуживавшего кубковое дерби между «Динамо» и «Спартаком» (3:0).

    Оба спорных решения арбитра были признаны департаментом верными.

    • верно продолжил игру на 18-й минуте, не назначив пенальти в ворота «Спартака»;
    • верно продолжил игру на 81-й минуте, не назначив пенальти в ворота «Динамо».

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20186

      NewLife 3 часа назад

      Восхищаюсь ЭСК - талантливые люди, точно копируют работу нашей Думы, не зря получают зарплату, все что питерское - "одобрямс"!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1405

      Айболид 4 часа назад

      Во уже нытьё полилось из тарасофки , по поводу "ненужного" матча .)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      =Cпapтак= 4 часа назад

      че толку после боя кулаками махать? даже если бы и были ошибки разве что то бы изменилось?

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      Рейтинг: +1578

      SLADE2019 4 часа назад

      А что, первые два гола динамовских, сомнений не вызывали?

      0
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