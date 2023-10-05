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    Личка – о 3:0 со «Спартаком»: «Я съел мясо? Отработал»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в Фонбет Кубке России.

    – Бывший главный тренер «Динамо» однажды сказал: «Я не жарю мясо, я его ем». Можно сказать, что вы съели мясо?

    – Мы отработали, скажу так. Что со «Спартаком», что с «Ахматом» команда продолжала играть, это хорошо.

    Например, с «Пари НН» нам этого не хватало – мы забили мяч и успокоились. Со «Спартаком» была уверенность и дисциплина.

    • «Динамо» нанесло реванш за разгром в 1-м круге.
    • «Спартак» досрочно выиграл группу.
    • У спартаковцев 2 крупных поражения подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2023 14:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1677

      rac531 4 часа назад

      И этот поганый чех тодже решил повонять?
      Впрочем для чехов, нации трусов, предателей и русофобов, это типично покорно ложиться под того, кто сильней)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3991

      acor94 > rac531 4 часа назад

      Ты не умеешь читать? Это не его фраза, а фраза журналиста. Он вообще не понял что это значит, потому что не в курсе локальных мемов.

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      Рейтинг: +11784

      alex1951 5 октября, 15:23

      Чего то грустно. Да Динамо победило.
      Но ,где тот Спартак? Знаменитый...
      Ушел Бесков,ушел Романцев.....Плюс чехарда тренеров.
      Своих нет. А что могут эти варяги? Каждый прививает своё. А пацаны уже ни черта не понимают...Что уж удивляться...

      0
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      Рейтинг: +1677

      rac531 > alex1951 3 часа назад

      А назови мне хоть одного "своего" более-менее приличного тренера?

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