Личка – о 3:0 со «Спартаком»: «Я съел мясо? Отработал»

И этот поганый чех тодже решил повонять?
Впрочем для чехов, нации трусов, предателей и русофобов, это типично покорно ложиться под того, кто сильней)
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в Фонбет Кубке России.
– Бывший главный тренер «Динамо» однажды сказал: «Я не жарю мясо, я его ем». Можно сказать, что вы съели мясо?
– Мы отработали, скажу так. Что со «Спартаком», что с «Ахматом» команда продолжала играть, это хорошо.
Например, с «Пари НН» нам этого не хватало – мы забили мяч и успокоились. Со «Спартаком» была уверенность и дисциплина.
- «Динамо» нанесло реванш за разгром в 1-м круге.
- «Спартак» досрочно выиграл группу.
- У спартаковцев 2 крупных поражения подряд.