Личка – о 3:0 со «Спартаком»: «Я съел мясо? Отработал»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в Фонбет Кубке России.

– Бывший главный тренер «Динамо» однажды сказал: «Я не жарю мясо, я его ем». Можно сказать, что вы съели мясо?

– Мы отработали, скажу так. Что со «Спартаком», что с «Ахматом» команда продолжала играть, это хорошо.

Например, с «Пари НН» нам этого не хватало – мы забили мяч и успокоились. Со «Спартаком» была уверенность и дисциплина.