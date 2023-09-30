Динамовец Скопинцев рассказал о зарубежном бизнесе

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев держит за рубежом автомойку.
– Часто тебя пытаются обмануть?
– Сейчас непонятная ситуация в бизнесе в другой стране. Я открыл мойку. Пока не знаю до конца, обманули меня или нет. Но это возможно.
– Это большая сумма?
– 4 миллиона рублей.
– А что касается обмана в просьбе о помощи?
– Сейчас легко создать фейк. Так нельзя. Помогаю только в том случае, если что-то произошло у знакомых или знакомых знакомых.
Но бывает, что резко накрывает и хочется просто кому-то помочь. И это не из-за того, что ты хочешь притянуть к себе что-то хорошее, а просто чувствуешь такую необходимость.
Есть много людей, которым остро нужна помощь, ты обращаешься в какую-то организацию, а они хотят, чтобы ты перевел деньги им через какую-то заведующую. Все очень сложно.
- 26-летний Скопинцев стоит 3 миллиона евро.
- Он в «Динамо» с 2020 года.
- В сезоне РПЛ у Скопинцева 9 матчей, гол.