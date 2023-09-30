Динамовец Скопинцев рассказал о зарубежном бизнесе

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев держит за рубежом автомойку.

– Часто тебя пытаются обмануть?

– Сейчас непонятная ситуация в бизнесе в другой стране. Я открыл мойку. Пока не знаю до конца, обманули меня или нет. Но это возможно.

– Это большая сумма?

– 4 миллиона рублей.

– А что касается обмана в просьбе о помощи?

– Сейчас легко создать фейк. Так нельзя. Помогаю только в том случае, если что-то произошло у знакомых или знакомых знакомых.

Но бывает, что резко накрывает и хочется просто кому-то помочь. И это не из-за того, что ты хочешь притянуть к себе что-то хорошее, а просто чувствуешь такую необходимость.

Есть много людей, которым остро нужна помощь, ты обращаешься в какую-то организацию, а они хотят, чтобы ты перевел деньги им через какую-то заведующую. Все очень сложно.