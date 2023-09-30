«Барселона» может закрыться, Бека-Бека хотел покончить с собой, Мостовой планирует сменить Абаскаля в «Спартаке» и другие новости

Сборная Польши готова сыграть с Россией, но при одном условии.

Гол и ассист Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи» (2:1).

Перфоманс Гончаренко после матча с «Ростовом»: на все вопросы интервью ответил молчанием.

Григорий Иванов призвал утопить арбитров матча «Ростов» – «Урал».

«Барселона» может стать банкротом и прекратить существование (The Telegraph).

Сборная России согласовала второй товарищеский матч в октябре.

Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Бека-Бека ушeл с края моста – он угрожал покончить с собой.

Украина попросила все 55 европейских федераций бойкотировать матчи со сборными России до 17 лет.

Мостовой отказался работать в «Сатурне»: «Говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу в «Спартак».