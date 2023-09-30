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  • «Барселона» может закрыться, Бека-Бека хотел покончить с собой, Мостовой планирует сменить Абаскаля в «Спартаке» и другие новости

«Барселона» может закрыться, Бека-Бека хотел покончить с собой, Мостовой планирует сменить Абаскаля в «Спартаке» и другие новости

30 сентября 2023, 10:00
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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inzek
1696035055
мостовой реально фрик российского футбола
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