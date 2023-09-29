Сборная России согласовала второй товарищеский матч в октябре

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено заявил о проведении товарищеского матча со сборной России.
«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.
Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», – сказал Отиено.
- 12 октября россияне сыграют с Камеруном в Москве.
- Россия отстранена от международных турниров.
Источник: Sport24