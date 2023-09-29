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    • Сборная России согласовала второй товарищеский матч в октябре

    Сборная России согласовала второй товарищеский матч в октябре

    Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено заявил о проведении товарищеского матча со сборной России.

    «Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

    Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», – сказал Отиено.

    • 12 октября россияне сыграют с Камеруном в Москве.
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16478

      Алексей З 29 секунд назад

      Оплатить дорогу, проживание, экскурсию,шопинг , ну и вишенка на торте - футбол во дворе перед ужином.

      0
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      Рейтинг: +19969

      NewLife 25 минут назад

      Надеюсь, что они смогут избежать судьбу Титаника.

      0
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      Рейтинг: +14959

      Skull_Boy 51 минуту назад

      О потом будут племена Бинго-Бонга и Чарли-Мумба, но и с ними умудрятся сыграть в ничью

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