Сборная России согласовала второй товарищеский матч в октябре

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено заявил о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», – сказал Отиено.