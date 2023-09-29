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    • Украина попросила все 55 европейских федераций бойкотировать матчи со сборными России до 17 лет

    Украина попросила все 55 европейских федераций бойкотировать матчи со сборными России до 17 лет

    УАФ направила письмо всем 55 европейским футбольным федерациям, пишет The Times.

    Украинская ассоциация футбола попросила бойкотировать матчи с мужскими и женскими сборными России до 17 лет.

    Ранее о бойкоте объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности выступать на территории РФ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +260

      ALEXMAN888 45 минут назад

      Они даже детей боятся! Помнят наци как во время Великой Отечественной даже дети против них воевали!

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