Украина попросила все 55 европейских федераций бойкотировать матчи со сборными России до 17 лет

УАФ направила письмо всем 55 европейским футбольным федерациям, пишет The Times.

Украинская ассоциация футбола попросила бойкотировать матчи с мужскими и женскими сборными России до 17 лет.

Ранее о бойкоте объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.