Сборная Польши готова сыграть с Россией, но при одном условии

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский не исключил проведение матчей против России в будущем.

«Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд – юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине», – заявил Квятковский.