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    • Сборная Польши готова сыграть с Россией, но при одном условии

    Сборная Польши готова сыграть с Россией, но при одном условии

    Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский не исключил проведение матчей против России в будущем.

    «Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд – юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине», – заявил Квятковский.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.
    • О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1027

      O-kolesov 46 минут назад

      Какая то " гиена Европы" будет ещё условия ставить. Не хочешь - не играй.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16492

      Алексей З 53 минуты назад

      Бомбардир вы троллите местных длббов-патриотов ? Сейчас налетят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14963

      Skull_Boy 1 час назад

      Ясно и понятно, где пока идет в0_йна никаких игр и он прав

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1247

      inzek > Skull_Boy 58 минут назад

      мой либеральный друг, а как же олимпийская хартия и "спорт вне политики"? скажу банальную вещь, которую ты, наверно, слышал много раз: где была подобная риторика когда без резолюции ООН бомбили Ирак, Югославию, Вьетнам? Конфликт в Секторе Газа идет уже несколько десятилетий. Где баны? тут же чистой воды дискриминация по национальному признаку и попытка самоутвердиться. и ты меня не переубедишь

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +16492

      Алексей З > inzek 55 минут назад

      А Афган , Сирию , Грузию и Украину бомбят с резалюцией ООН ?
      Вы или идиоты или конченные пропагондоны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2335

      spam2009 > Алексей З 18 минут назад

      а ты еврей, раз отвечаешь вопросом на вопрос.

      2
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      Рейтинг: +12

      Артём-Бакинских-google > spam2009 15 минут назад

      Он прозападная мразь.

      2
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