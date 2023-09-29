Сборная Польши готова сыграть с Россией, но при одном условии

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский не исключил проведение матчей против России в будущем.

«Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд – юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине», – заявил Квятковский.

26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.

Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.

О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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