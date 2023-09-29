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  • Сборная Польши готова сыграть с Россией, но при одном условии

Сборная Польши готова сыграть с Россией, но при одном условии

29 сентября 2023, 19:27
25

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский не исключил проведение матчей против России в будущем.

«Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд – юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине», – заявил Квятковский.

  • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
  • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.
  • О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Европа Россия Польша
Комментарии (25)
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Skull_Boy
1696006089
Комментарий удален.
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O-kolesov
1696009986
Какая то " гиена Европы" будет ещё условия ставить. Не хочешь - не играй.
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Игривый
1696012926
Как бы распылить над их вонючей варшавой "золотой дождь" Думаю, что и сами догадаетесь, что за дождь и откуда он льется!!! Стыдно за пшеков поганый, ой как стыдно!!!!
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wlad wm--google
1696014372
Нас рать на вас курвы
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Виталий-Быканов-vkontakte
1696017648
—:"О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия." чисто Бойкот от фашиков клоуны
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Томик
1696022381
Кто такая сборная польши, чтобы нам условия диктовать? Как, впрочем, и сама польша.
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Аналоуничтожатель--google
1696144806
тсс...Внизу хрюкает один укариаенец
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dicsean fcsm
1696151159
Пшеки ********!Вот о чём они думают...?Гавноеды! Это мы, Российская сборная подумаем, играть нам с ними или нет.
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Миша-Прохоренко-google
1696155928
А сколько мы должны прогибаться. И перед кем. Независимость и свобода дороже любых медалей.
Ответить
wlad wm--google
1696502320
Пока жиды не уничтожат всех славян это не закончится!
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