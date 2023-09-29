Тарасов изменил позицию по Fan ID

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов больше не критикует введение системы Fan ID.

– Fan ID – это..?

– Хорошо.

– Три плюса Fan ID.

– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Fan ID за 10 минут.

– А в чем плюс?

– Я сделал, и мне это не мешает. Если есть это правило... Я не вижу в этом ничего такого – потратить 10 минут, сделать эту карту и ходить на футбол.

Я ходил на стадион, когда еще было опасно. С папой, когда был маленький.