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    Тарасов изменил позицию по Fan ID

    Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов больше не критикует введение системы Fan ID.

    – Fan ID – это..?

    – Хорошо.

    – Три плюса Fan ID.

    – Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Fan ID за 10 минут.

    – А в чем плюс?

    – Я сделал, и мне это не мешает. Если есть это правило... Я не вижу в этом ничего такого – потратить 10 минут, сделать эту карту и ходить на футбол.

    Я ходил на стадион, когда еще было опасно. С папой, когда был маленький.

    • С начала 2023 года Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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