Тарасов изменил позицию по Fan ID

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов больше не критикует введение системы Fan ID.
– Fan ID – это..?
– Хорошо.
– Три плюса Fan ID.
– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Fan ID за 10 минут.
– А в чем плюс?
– Я сделал, и мне это не мешает. Если есть это правило... Я не вижу в этом ничего такого – потратить 10 минут, сделать эту карту и ходить на футбол.
Я ходил на стадион, когда еще было опасно. С папой, когда был маленький.
- С начала 2023 года Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.
Источник: «Это футбол, брат!»