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  • В «Пари НН» отреагировали на вердикт ЭСК РФС по матчу со «Спартаком»

В «Пари НН» отреагировали на вердикт ЭСК РФС по матчу со «Спартаком»

29 сентября 2023, 14:36
8

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал решение ЭСК РФС признать правильными все пять спорных решений арбитра Евгения Буланова в кубковом матче со «Спартаком» (0:3).

Он дал понять, что теперь футболистам нижегородской команды рекомендуют играть жестче.

«Мы изучили ответы ЭСК. Наши специалисты проведут работу с игроками и донесут им, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия против соперников», – сказал Кондратов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Нижний Новгород Спартак
Комментарии (8)
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NewLife
1695988921
Просто дурак ((
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subbotaspartak
1695988930
А до этого они в балет играли?
Ответить
NewLife
1695989377
Думаю, КДК обязана оштрафовать Пари НН за такие высказывания Кондратова.
Ответить
Нуф-Нуф
1695991300
"Жёстче" будете в пердиве играть.
Ответить
SLADE2019
1695992334
Справедливости ради, со своей колокольни он довольно внятно назвал вещи своими именами. Что здесь криминального - играть жестче?
Ответить
JTherry
1695994179
"футболистам нижегородской команды рекомендуют играть жестче..." ...куда же жестче..? за "юранчиков" играют отпетые костоломы - Гоцук, Александров, Стоцкий...
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alefreddy
1696006695
симулянт Александров чего стоит
Ответить
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