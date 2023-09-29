В «Пари НН» отреагировали на вердикт ЭСК РФС по матчу со «Спартаком»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал решение ЭСК РФС признать правильными все пять спорных решений арбитра Евгения Буланова в кубковом матче со «Спартаком» (0:3).

Он дал понять, что теперь футболистам нижегородской команды рекомендуют играть жестче.

«Мы изучили ответы ЭСК. Наши специалисты проведут работу с игроками и донесут им, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия против соперников», – сказал Кондратов.