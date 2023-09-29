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    • В «Пари НН» отреагировали на вердикт ЭСК РФС по матчу со «Спартаком»

    В «Пари НН» отреагировали на вердикт ЭСК РФС по матчу со «Спартаком»

    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал решение ЭСК РФС признать правильными все пять спорных решений арбитра Евгения Буланова в кубковом матче со «Спартаком» (0:3).

    Он дал понять, что теперь футболистам нижегородской команды рекомендуют играть жестче.

    «Мы изучили ответы ЭСК. Наши специалисты проведут работу с игроками и донесут им, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия против соперников», – сказал Кондратов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19972

      NewLife 10 минут назад

      Думаю, КДК обязана оштрафовать Пари НН за такие высказывания Кондратова.

      0
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      Рейтинг: +6526

      subbotaspartak 18 минут назад

      А до этого они в балет играли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19972

      NewLife 18 минут назад

      Просто дурак ((

      0
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