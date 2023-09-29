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  • ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Пари НН» – «Спартак»

ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Пари НН» – «Спартак»

29 сентября 2023, 12:59
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ЭСК РФС разобрала работу арбитра Евгения Буланова на матче Фонбет Кубка России «Пари НН» – «Спартак» (0:3).

  • Нижегородцы обратились в ЭСК с просьбой разобрать пять эпизодов.
  • Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча жестко раскритиковал судейство.

«Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» и не удалил с поля Никиту Чернова на 17-й минуте.

Контакт рукой со стороны данного игрока с лицом Виктора Александрова («Пари НН») в собственной штрафной площади произошел до того, как мяч был введен в игру с углового удара, в связи с чем, техническое решение о назначении пенальти не могло быть принято.

По мнению всех членов комиссии, данный незначительный контакт носил случайный характер и не являлся агрессивным поведением ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Спартак». У судьи и VAR отсутствовали основания для удаления с поля данного игрока.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 31-й минуте.

Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны Наиля Умярова («Спартак») в единоборстве за верховой мяч с Зе Турбо («Пари НН»). Произошедший физический контакт между игроками носит естественный характер без элементов очевидного нарушения правил.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в игровую ситуацию в данном эпизоде.

3. Судья правильно не засчитал взятие ворот «Спартака» на 48-й минуте.

Эдгар Севикян («Пари НН») совершил нарушение правил против Наиля Умярова («Спартак») в атакующей фазе команды «Пари НН», предшествующей взятию ворот. Комиссия квалифицирует эпизод как фол по неосторожности. Севикян, опоздав сыграть в мяч, нанес удар по ноге Умярову, сыгравшему в мяч первым в единоборстве с соперником.

По этой причине комиссия единогласно считает, что VAR обоснованно вмешался в данную игровую ситуацию, пригласив судью к еe просмотру на мониторе, после чего судья правильно отменил взятие ворот, назначив штрафной удар с места нарушения в пользу обороняющейся команды.

4. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 59-й минуте.

Александр Трошечкин («Пари НН») сам инициировал контакт с Павлом Мелешиным («Спартак»), находящемся на газоне в результате потери равновесия в единоборстве с соперником за мяч.

Ввиду отсутствия нарушения правил со стороны игрока «Спартак» комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

5. Судья правильно засчитал взятие ворот «Пари НН» на 91-й минуте.

Контакт рукой со стороны Тео Бонгонды («Спартак») с рукой Виктора Александрова («Пари НН») в атакующей фазе команды «Спартак» не является очевидной задержкой игрока, в связи с чем, не является наказуемым.

Ввиду отсутствия очевидного нарушения правил со стороны атакующего игрока комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот «Пари НН», – сообщили в РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Нижний Новгород Спартак
Комментарии (7)
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NewLife
1695984396
Юран, объявляй голодовку, или лучше повеситься в знак протеста.)))
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JTherry
1695984689
по всем пяти претензиям "юранчиков" послали в жо..!))) стыдно за фарм бом.жей..!
Ответить
Эном айс
1695984938
Продал Федун квартиру..
Ответить
zigbert
1695987275
Юрану надо заняться работой в команде а не выискивать судейские ошибки в безнадежно проигранном матче.
Ответить
Нуф-Нуф
1695991109
Все правильно, по делу.
Ответить
шахта Заполярная
1696264183
А сколько вони было с болот про так называемый удар Чернова. Как александров то выжил и весь матч пробегал после такого касания. А от юрана что то тоже не свежаком стало пованивать.
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