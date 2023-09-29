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    • ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Пари НН» – «Спартак»

    ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Пари НН» – «Спартак»

    ЭСК РФС разобрала работу арбитра Евгения Буланова на матче Фонбет Кубка России «Пари НН» – «Спартак» (0:3).

    • Нижегородцы обратились в ЭСК с просьбой разобрать пять эпизодов.
    • Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча жестко раскритиковал судейство.

    «Решения комиссии:

    1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» и не удалил с поля Никиту Чернова на 17-й минуте.

    Контакт рукой со стороны данного игрока с лицом Виктора Александрова («Пари НН») в собственной штрафной площади произошел до того, как мяч был введен в игру с углового удара, в связи с чем, техническое решение о назначении пенальти не могло быть принято.

    По мнению всех членов комиссии, данный незначительный контакт носил случайный характер и не являлся агрессивным поведением ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Спартак». У судьи и VAR отсутствовали основания для удаления с поля данного игрока.

    2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 31-й минуте.

    Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны Наиля Умярова («Спартак») в единоборстве за верховой мяч с Зе Турбо («Пари НН»). Произошедший физический контакт между игроками носит естественный характер без элементов очевидного нарушения правил.

    В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в игровую ситуацию в данном эпизоде.

    3. Судья правильно не засчитал взятие ворот «Спартака» на 48-й минуте.

    Эдгар Севикян («Пари НН») совершил нарушение правил против Наиля Умярова («Спартак») в атакующей фазе команды «Пари НН», предшествующей взятию ворот. Комиссия квалифицирует эпизод как фол по неосторожности. Севикян, опоздав сыграть в мяч, нанес удар по ноге Умярову, сыгравшему в мяч первым в единоборстве с соперником.

    По этой причине комиссия единогласно считает, что VAR обоснованно вмешался в данную игровую ситуацию, пригласив судью к еe просмотру на мониторе, после чего судья правильно отменил взятие ворот, назначив штрафной удар с места нарушения в пользу обороняющейся команды.

    4. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 59-й минуте.

    Александр Трошечкин («Пари НН») сам инициировал контакт с Павлом Мелешиным («Спартак»), находящемся на газоне в результате потери равновесия в единоборстве с соперником за мяч.

    Ввиду отсутствия нарушения правил со стороны игрока «Спартак» комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

    5. Судья правильно засчитал взятие ворот «Пари НН» на 91-й минуте.

    Контакт рукой со стороны Тео Бонгонды («Спартак») с рукой Виктора Александрова («Пари НН») в атакующей фазе команды «Спартак» не является очевидной задержкой игрока, в связи с чем, не является наказуемым.

    Ввиду отсутствия очевидного нарушения правил со стороны атакующего игрока комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот «Пари НН», – сообщили в РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +102632

      zigbert 44 минуты назад

      Юрану надо заняться работой в команде а не выискивать судейские ошибки в безнадежно проигранном матче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6367

      fakeid 1 час назад

      вот это лукойл занёс! рекордная взятка в истории спорта! позор хрякам!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5527

      Эном айс 1 час назад

      Продал Федун квартиру..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31245

      JTherry 1 час назад

      по всем пяти претензиям "юранчиков" послали в жо..!))) стыдно за фарм бом.жей..!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19972

      NewLife 1 час назад

      Юран, объявляй голодовку, или лучше повеситься в знак протеста.)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4424

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Какой позор от хряковского ЗСК и стыдно от судейских побед сви ней. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16476

      Алексей З 2 часа назад

      Эх,АлександрОв, надо было зуб себе выбить ,как вещдок послал бы в ЭСК.
      Такой оперкот пропустил , как ты ещё 73 минуты бегал ? Здоровый слоняра, хотя ещё пару раз валился от ветра.

      4
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