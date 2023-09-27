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  • «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча со «Спартаком»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча со «Спартаком»

27 сентября 2023, 12:45
7

В «Пари НН» недовольны судейством в кубковом матче со «Спартаком». Клуб обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам.

Нижегородцы попросили рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти и неудалением защитника красно-белых Никиты Чернова на 17-й минуте встречи, неназначенный на 31-й минуте пенальти за столкновение Наиля Умярова и Зе Турбо в штрафной москвичей, отмененный гол в ворота «Спартака» на 48-й минуте, момент с неназначенным пенальти за фол на Зе Турбо на 59-й минуте встречи, а также эпизод с голом Кристофера Мартинса в ворота «Пари НН» на 91-й минуте.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
  • «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 3:0.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Нижний Новгород Спартак
Комментарии (7)
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aaaaahhhh
1695810887
Ну вот наконец то родили:)))
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Томик
1695812249
Специально тянули время, чтобы забылось то, что творила их команда.
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Январь 59
1695812540
Это пустая забава. Во-первых Юран и компания уже достали со своими обиденками, а во-вторых никаких особых судейских ошибок я не видел.
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JTherry
1695814631
"юранчики" обалдели от распирающего грудь удовольствия подать заяву в ЭСК аж на "5 эпизодов"... а когда будут доказаны справедливые решения судьи - заплатят штраф за обращение в ЭСК, по каждому "эпизоду"..!))
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Garrincha58
1695816110
а вот кто-нибудь разъясните какой смысл во всех этих жалобах и обращениях и вообще зачем эта ЭСК РФС разогнать этих даром хлеб едящих
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