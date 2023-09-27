«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча со «Спартаком»

В «Пари НН» недовольны судейством в кубковом матче со «Спартаком». Клуб обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам.

Нижегородцы попросили рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти и неудалением защитника красно-белых Никиты Чернова на 17-й минуте встречи, неназначенный на 31-й минуте пенальти за столкновение Наиля Умярова и Зе Турбо в штрафной москвичей, отмененный гол в ворота «Спартака» на 48-й минуте, момент с неназначенным пенальти за фол на Зе Турбо на 59-й минуте встречи, а также эпизод с голом Кристофера Мартинса в ворота «Пари НН» на 91-й минуте.