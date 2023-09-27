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    • «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча со «Спартаком»

    «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча со «Спартаком»

    В «Пари НН» недовольны судейством в кубковом матче со «Спартаком». Клуб обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам.

    Нижегородцы попросили рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти и неудалением защитника красно-белых Никиты Чернова на 17-й минуте встречи, неназначенный на 31-й минуте пенальти за столкновение Наиля Умярова и Зе Турбо в штрафной москвичей, отмененный гол в ворота «Спартака» на 48-й минуте, момент с неназначенным пенальти за фол на Зе Турбо на 59-й минуте встречи, а также эпизод с голом Кристофера Мартинса в ворота «Пари НН» на 91-й минуте.

    • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
    • «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 3:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7705

      Semenycch 10 минут назад

      Юран и НН все верно делают. Еще раз нужно выявить хамство Спартака на поле и продажность ЭСК РФС прокормленного из свинского корыта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2573

      Январь 59 13 минут назад

      Это пустая забава. Во-первых Юран и компания уже достали со своими обиденками, а во-вторых никаких особых судейских ошибок я не видел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8209

      Томик 18 минут назад

      Специально тянули время, чтобы забылось то, что творила их команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3736

      aaaaahhhh 41 минуту назад

      Ну вот наконец то родили:)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16434

      Алексей З 1 час назад

      Что-то маловато, всего 5.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4154

      шахта Заполярная > Алексей З 35 минут назад

      Подожди немного, аппетит приходит во время еды. Еще найдут кого наказать и моменты где надо было ставить пенальти

      1
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