Вратарь сборной Брунея оценил поражение 0:11 от России

Голкипер сборной Брунея Джефри Сяфик дал комментарий по итогам товарищеского матча с Россией.
- Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.
- Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
- Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
«Для меня это была большая игра, большое событие в моей жизни. Это фактически мой дебют за команду с новым главным тренером и за Бруней.
Я очень расстроен, что забили 11 голов, и мы проиграли с таким счeтом.
Мой лучший сейв был на последней минуте, когда били головой и я спас», – сказал вратарь.
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