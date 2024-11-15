Вратарь сборной Брунея оценил поражение 0:11 от России

Голкипер сборной Брунея Джефри Сяфик дал комментарий по итогам товарищеского матча с Россией.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

«Для меня это была большая игра, большое событие в моей жизни. Это фактически мой дебют за команду с новым главным тренером и за Бруней.

Я очень расстроен, что забили 11 голов, и мы проиграли с таким счeтом.

Мой лучший сейв был на последней минуте, когда били головой и я спас», – сказал вратарь.

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