«Челси» готов предложить рекордную сумму за Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может прейти в «Челси».

По информации Todofichajes, лондонский клуб ищет нового форварда и считает Осимхена идеальной кандидатурой. «Челси» готов заплатить за футболиста порядка 170 миллионов евро.

Переход Осимхена в «Челси» может стать самым дорогим трансфером африканского игрока в истории.