«Челси» готов предложить рекордную сумму за Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может прейти в «Челси».
По информации Todofichajes, лондонский клуб ищет нового форварда и считает Осимхена идеальной кандидатурой. «Челси» готов заплатить за футболиста порядка 170 миллионов евро.
Переход Осимхена в «Челси» может стать самым дорогим трансфером африканского игрока в истории.
- Рыночная стоимость Осимхена – 120 миллионов евро.
- На прошлых выходных он поругался с тренером «Наполи» Руди Гарсией.
- Затем нападающий обиделся на клуб из-за видео в тиктоке – его агент пригрозил неаполитанцам судом.
- Игрок удалил из соцсетей все фото в форме с «Наполи» и не поздоровался с партнерами по команде.
Источник: Todofichajes