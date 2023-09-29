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    «Челси» готов предложить рекордную сумму за Осимхена

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может прейти в «Челси».

    По информации Todofichajes, лондонский клуб ищет нового форварда и считает Осимхена идеальной кандидатурой. «Челси» готов заплатить за футболиста порядка 170 миллионов евро.

    Переход Осимхена в «Челси» может стать самым дорогим трансфером африканского игрока в истории.

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    Источник: Todofichajes

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    Сегодня, 08:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1935

      Таврида 2 часа назад

      "Сорить деньгами" это про нынешний Челси, на выходе как раз мусор и получается.

      0
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      Рейтинг: +1864

      Спартач80 2 часа назад

      Переоценённая капризуля....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34446

      oyabun 2 часа назад

      Так то красно-белым тоже очень нужен нап. Спартак купи! )

      0
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