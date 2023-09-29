Три вице-президента УЕФА выступали против допуска российских сборных до 17 лет

Появились подробности обсуждений на исполкоме УЕФА возможности возвращения российских сборных до 17 лет в международные турниры.
Три из пяти вице-президентов УЕФА выступали против допуска россиян. Всего в голосовании участвовали 20 членов исполкома.
Голоса вице-президентов распределились так:
- Дэвид Гилл (Англия) – против;
- Збигнев Бонек (Польша) – против;
- Лаура Макаллистер (Уэльс) – против;
- Карл-Эрик Нильссон (Швеция) – за;
- Габриэль Гравина (Италия) – за.
В итоге исполком УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе – без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности выступать на территории РФ.
Ряд европейских стран отказались играть с россиянами. О бойкоте уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.
Источник: Sky News