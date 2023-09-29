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    • Три вице-президента УЕФА выступали против допуска российских сборных до 17 лет

    Три вице-президента УЕФА выступали против допуска российских сборных до 17 лет

    Появились подробности обсуждений на исполкоме УЕФА возможности возвращения российских сборных до 17 лет в международные турниры.

    Три из пяти вице-президентов УЕФА выступали против допуска россиян. Всего в голосовании участвовали 20 членов исполкома.

    Голоса вице-президентов распределились так:

    • Дэвид Гилл (Англия) – против;
    • Збигнев Бонек (Польша) – против;
    • Лаура Макаллистер (Уэльс) – против;
    • Карл-Эрик Нильссон (Швеция) – за;
    • Габриэль Гравина (Италия) – за.

    В итоге исполком УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе – без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности выступать на территории РФ.

    Ряд европейских стран отказались играть с россиянами. О бойкоте уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.

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    Источник: Sky News

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