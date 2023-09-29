Три вице-президента УЕФА выступали против допуска российских сборных до 17 лет

Появились подробности обсуждений на исполкоме УЕФА возможности возвращения российских сборных до 17 лет в международные турниры.

Три из пяти вице-президентов УЕФА выступали против допуска россиян. Всего в голосовании участвовали 20 членов исполкома.

Голоса вице-президентов распределились так:

Дэвид Гилл (Англия) – против;

Збигнев Бонек (Польша) – против;

Лаура Макаллистер (Уэльс) – против;

Карл-Эрик Нильссон (Швеция) – за;

Габриэль Гравина (Италия) – за.

В итоге исполком УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе – без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности выступать на территории РФ.

Ряд европейских стран отказались играть с россиянами. О бойкоте уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.