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    Широков обвинил Кононова в «крысином» поведении

    Гендиректор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

    «Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет, но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел – и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть.

    В принципе, он здраво оценил мои претензии по игре и быстро нас покинул. Мы к этому спокойно относимся. Мы прекрасно знали, какие есть проблемы – знали, что, несмотря на победы на старте, будем терять очки с такой игрой.

    Сейчас эти проблемы решили, ребята правильно воспринимают наши требования, прогрессируем потихоньку», – сказал Широков.

    • «Леон Сатурн» идет в своей группе на 2-м месте.
    • Широков стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Кононова.
    • «Сатурн» в 2000-е годы выступал в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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