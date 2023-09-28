Широков обвинил Кононова в «крысином» поведении

Гендиректор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
«Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет, но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел – и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть.
В принципе, он здраво оценил мои претензии по игре и быстро нас покинул. Мы к этому спокойно относимся. Мы прекрасно знали, какие есть проблемы – знали, что, несмотря на победы на старте, будем терять очки с такой игрой.
Сейчас эти проблемы решили, ребята правильно воспринимают наши требования, прогрессируем потихоньку», – сказал Широков.
- «Леон Сатурн» идет в своей группе на 2-м месте.
- Широков стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Кононова.
- «Сатурн» в 2000-е годы выступал в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»