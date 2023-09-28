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Широков обвинил Кононова в «крысином» поведении

28 сентября 2023, 15:18
1

Гендиректор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

«Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет, но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел – и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть.

В принципе, он здраво оценил мои претензии по игре и быстро нас покинул. Мы к этому спокойно относимся. Мы прекрасно знали, какие есть проблемы – знали, что, несмотря на победы на старте, будем терять очки с такой игрой.

Сейчас эти проблемы решили, ребята правильно воспринимают наши требования, прогрессируем потихоньку», – сказал Широков.

  • «Леон Сатурн» идет в своей группе на 2-м месте.
  • Широков стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Кононова.
  • «Сатурн» в 2000-е годы выступал в РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Сатурн Широков Роман Кононов Олег
Комментарии (1)
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Нуф-Нуф
1696841742
Ну этот натренирует...
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