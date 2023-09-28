Все назначения судей на матчи 10-го тура РПЛ

РФС назначил судей на матчи 10-го тура РПЛ.
29 сентября (пятница)
«Ростов» – «Урал»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Зуев.
30 сентября (суббота)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Хральцов.
«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Эдуард Малый.
1 октября (воскресенье)
«Факел» – «Сочи»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артeм Любимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Москалeв; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.