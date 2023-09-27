Зиньковский: «В «Спартаке» бывают недовольные – нас много»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конкуренции в московском клубе.

– Коллега Шнякин рассказал о том, что «не все футболисты улавливают логику Абаскаля, когда дело касается как стартового состава, так и замен». Вы понимаете?

– Да. Мы работаем на одно дело. Все, кто выходит, работают на результат – вне зависимости от того, в основном составе или на замену.

Конечно, бывают недовольные, нас много. Кто-то не попадает в заявку, но надо доказывать. И мне, и другим ребятам.