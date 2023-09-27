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  • Зиньковский: «В «Спартаке» бывают недовольные – нас много»

Зиньковский: «В «Спартаке» бывают недовольные – нас много»

27 сентября 2023, 17:10
2

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конкуренции в московском клубе.

– Коллега Шнякин рассказал о том, что «не все футболисты улавливают логику Абаскаля, когда дело касается как стартового состава, так и замен». Вы понимаете?

– Да. Мы работаем на одно дело. Все, кто выходит, работают на результат – вне зависимости от того, в основном составе или на замену.

Конечно, бывают недовольные, нас много. Кто-то не попадает в заявку, но надо доказывать. И мне, и другим ребятам.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1695824990
Абаскаль сам не понимает что творит. (((
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alefreddy
1695829875
– Да. Мы работаем на одно дело.Вашими устами да мед пить
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