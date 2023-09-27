Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Зиньковский: «В «Спартаке» бывают недовольные – нас много»

    Зиньковский: «В «Спартаке» бывают недовольные – нас много»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конкуренции в московском клубе.

    – Коллега Шнякин рассказал о том, что «не все футболисты улавливают логику Абаскаля, когда дело касается как стартового состава, так и замен». Вы понимаете?

    – Да. Мы работаем на одно дело. Все, кто выходит, работают на результат – вне зависимости от того, в основном составе или на замену.

    Конечно, бывают недовольные, нас много. Кто-то не попадает в заявку, но надо доказывать. И мне, и другим ребятам.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.

    Новости по теме
    Зиньковский объяснил спад в игре «Спартака» 4
    «Это было личное требование Абаскаля»: Зиньковский рассказал, в чем прибавил в «Спартаке» 8
    Зиньковский рассказал об индивидуальных беседах с Абаскалем 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16444

      Алексей З 18 минут назад

      В заявке 25, на поле выходят 11, конечно будут недовольные ?
      РБ Спорт , опросите игроков других 15 команд , найдутся ли счастливые на скамейке запасных ?
      Вас "неподкупных" понятно только Спартак интересует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25178

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Абаскаль сам не понимает что творит. (((

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+