Экс-игрок «Спартака» пожаловался, что Карпин не отвечает ему на сообщения

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.
«Мне больше нравилось тренироваться под руководством Карпина. Я очень уважаю Валерия. Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю почему, может, не доходят сообщения или еще что-то...
Но я все равно люблю Карпина! Он проявлял много заботы, был не только тренером, но и стал для меня вторым отцом», – сказал Эменике.
- Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
- Нигерийский форвард забил 24 гола в 49 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»