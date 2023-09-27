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    • Экс-игрок «Спартака» пожаловался, что Карпин не отвечает ему на сообщения

    Экс-игрок «Спартака» пожаловался, что Карпин не отвечает ему на сообщения

    Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

    «Мне больше нравилось тренироваться под руководством Карпина. Я очень уважаю Валерия. Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю почему, может, не доходят сообщения или еще что-то...

    Но я все равно люблю Карпина! Он проявлял много заботы, был не только тренером, но и стал для меня вторым отцом», – сказал Эменике.

    • Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Нигерийский форвард забил 24 гола в 49 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5501

      Эном айс 13 минут назад

      Ну , тут ведь как..
      Если "в соцсетях не отвечает".Поменять ник на Алексей З.
      Хоть на хер пошлёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Untitled-1 15 минут назад

      Почему не отвечает? Папка за хлебом ушел!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16434

      Алексей З 19 минут назад

      Какую-то Хню пишут , а Бомба с удовольствием это выкладывает.
      Журналистское дно .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19948

      NewLife 32 минуты назад

      "стал для меня вторым отцом"
      ))))Карпин родил людоеда))))

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