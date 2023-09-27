Экс-игрок «Спартака» пожаловался, что Карпин не отвечает ему на сообщения

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

«Мне больше нравилось тренироваться под руководством Карпина. Я очень уважаю Валерия. Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю почему, может, не доходят сообщения или еще что-то...

Но я все равно люблю Карпина! Он проявлял много заботы, был не только тренером, но и стал для меня вторым отцом», – сказал Эменике.