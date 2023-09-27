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    Эменике назвал самое яркое воспоминание в России

    Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике поделился самым ярким воспоминанием от игры в РПЛ.

    «О, их очень много. Вообще, все время в России могу оценить на отлично. Но самое яркое воспоминание – как получил красную карточку в игре с «Зенитом» за жест, когда я повторил празднование Это'О. В «Спартаке» меня сразу защитили, весь клуб встал на мою сторону.

    Россия навсегда останется той страной, где я буду ощущать себя в безопасности», – сказал Эменике.

    • Нигерийский футболист выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Он забил 24 гола в 49 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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