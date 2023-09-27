Эменике назвал самое яркое воспоминание в России

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике поделился самым ярким воспоминанием от игры в РПЛ.
«О, их очень много. Вообще, все время в России могу оценить на отлично. Но самое яркое воспоминание – как получил красную карточку в игре с «Зенитом» за жест, когда я повторил празднование Это'О. В «Спартаке» меня сразу защитили, весь клуб встал на мою сторону.
Россия навсегда останется той страной, где я буду ощущать себя в безопасности», – сказал Эменике.
- Нигерийский футболист выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
- Он забил 24 гола в 49 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»