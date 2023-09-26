Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Филимонов назвал единственного вратаря из РПЛ, который его удивил

    Филимонов назвал единственного вратаря из РПЛ, который его удивил

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о лучших вратарях РПЛ.

    «У меня не всегда получается пристально следить за РПЛ, так как трачу много времени на развитие академии и при этом ещe тренирую голкиперов в «Народной команде». Так что с ходу ответить на этот вопрос или назвать тройку лучших сейчас не смогу. Нужно проанализировать, а не просто обозначить фамилии.

    Единственный, кто меня приятно удивил, – это Станислав Агкацев. Он стал показывать стабильно хорошую игру, умудрился на время посадить на лавку Матвея Сафонова и был вызван в сборную России. Молодец!» – заявил Филимонов.

    • Агкацев провел 4 матча в сезоне Кубка России, пропустил 7 мячей.
    • Его рыночная стоимость – 1 млн евро.

    Новости по теме
    Агкацев объяснил, как отразил удары Тюкавина и Смолова 1
    Агкацев считает ничью с молодежкой Египта «нормальным» результатом 2
    Агкацев назвал две причины лидерства «Краснодара» в РПЛ 3
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+