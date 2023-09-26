Филимонов назвал единственного вратаря из РПЛ, который его удивил

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о лучших вратарях РПЛ.

«У меня не всегда получается пристально следить за РПЛ, так как трачу много времени на развитие академии и при этом ещe тренирую голкиперов в «Народной команде». Так что с ходу ответить на этот вопрос или назвать тройку лучших сейчас не смогу. Нужно проанализировать, а не просто обозначить фамилии.

Единственный, кто меня приятно удивил, – это Станислав Агкацев. Он стал показывать стабильно хорошую игру, умудрился на время посадить на лавку Матвея Сафонова и был вызван в сборную России. Молодец!» – заявил Филимонов.