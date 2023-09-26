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    • «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023

    «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», 3-й раунд кубка Английской лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Амрабат, Магуайр, Маунт, Марсьяль, Гарначо, Каземиро, Варан, Далот, Онана, Пельистри, Межбри.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Кристал Пэлас»: Митчелл, Холдинг, Айю, Матета, Шлупп, Клайн, Ричардс, Дукуре, Хендерсон, Ридевалд, Рак-Сакьи.

    Главный тренер: Рой Ходжсон

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

    Ман юнайтен– кристал пэлас смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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