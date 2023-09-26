Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», 3-й раунд кубка Английской лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Амрабат, Магуайр, Маунт, Марсьяль, Гарначо, Каземиро, Варан, Далот, Онана, Пельистри, Межбри.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Кристал Пэлас»: Митчелл, Холдинг, Айю, Матета, Шлупп, Клайн, Ричардс, Дукуре, Хендерсон, Ридевалд, Рак-Сакьи.

Главный тренер: Рой Ходжсон

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»