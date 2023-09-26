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    • Тимощук пожаловался в CAS из-за лишения всех титулов на Украине

    Тимощук пожаловался в CAS из-за лишения всех титулов на Украине

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оспорит в CAS решение УАФ о лишении всех наград и титулов на Украине.

    «В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

    Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», – говорится в заявлении УАФ.

    • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
    • До этого он играл за клуб из Санкт-Петербурга.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1239

      SuperNils 1 час назад

      А почему он ещё не защищает свою страну в окопе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +868

      JIEGEHDA > SuperNils 42 минуты назад

      Потому что такие как ты пока сидят дома на диванах с пивко в руках и говорят об этом

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12503

      BRO_football > SuperNils 3 минуты назад

      По той же причине, почему российские футболисты до сих пор не в окопе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31229

      JTherry 1 час назад

      Тимощук на скамейке бом.жей полный нуль, после лишения наград и титулов, как и остальные 14 помощников Сельдереича...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +868

      JIEGEHDA > JTherry 41 минуту назад

      Ну так он помощник тренера а не тренер .если чо . Абаскаль вон прыгает кудахтает . Яичко наверно снёс. Щас бы второе найти чтобы наконец-то Спартак стал за что-то бороться

      2
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      Рейтинг: +563

      odessakmv > JTherry 15 минут назад

      от него есть польза, он единственный у кого есть планшет с установленным патчем РПЛ к ФИФе-23, на котором Семак состав выбирает

      1
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