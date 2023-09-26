Тимощук пожаловался в CAS из-за лишения всех титулов на Украине

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оспорит в CAS решение УАФ о лишении всех наград и титулов на Украине.

«В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», – говорится в заявлении УАФ.