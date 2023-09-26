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Тимощук пожаловался в CAS из-за лишения всех титулов на Украине

26 сентября 2023, 08:24
19

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оспорит в CAS решение УАФ о лишении всех наград и титулов на Украине.

«В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», – говорится в заявлении УАФ.

  • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
  • До этого он играл за клуб из Санкт-Петербурга.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (19)
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JTherry
1695709642
Тимощук на скамейке бом.жей полный нуль, после лишения наград и титулов, как и остальные 14 помощников Сельдереича...)
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SuperNils
1695710497
А почему он ещё не защищает свою страну в окопе?
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