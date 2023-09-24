В «Венеции» высказались о будущем Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о планах клуба на Дениса Черышева.

32-летний россиянин провел в этом сезоне 3 матча за итальянскую команду.

В общей сложности он сыграл 34 минуты.

«Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет.

Посмотрим, как все изменится в будущем, только начало сезона – команда провела шесть матчей», – сказал Брендолин.