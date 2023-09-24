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В «Венеции» высказались о будущем Черышева

24 сентября 2023, 22:45

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о планах клуба на Дениса Черышева.

  • 32-летний россиянин провел в этом сезоне 3 матча за итальянскую команду.
  • В общей сложности он сыграл 34 минуты.

«Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет.

Посмотрим, как все изменится в будущем, только начало сезона – команда провела шесть матчей», – сказал Брендолин.

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Источник: «Матч ТВ»
Венеция Черышев Денис
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