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    В «Венеции» высказались о будущем Черышева

    Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о планах клуба на Дениса Черышева.

    • 32-летний россиянин провел в этом сезоне 3 матча за итальянскую команду.
    • В общей сложности он сыграл 34 минуты.

    «Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет.

    Посмотрим, как все изменится в будущем, только начало сезона – команда провела шесть матчей», – сказал Брендолин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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