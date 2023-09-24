Пиняев специально подошел к главе «Зенита» и пожал руку

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев после разминки перед матчем 9-го тура РПЛ против «Зенита» пожал руку генеральному директору петербуржцев Александру Медведеву.
Пиняев направлялся в раздевалку, но специально подошел к Медведеву и поприветствовал.
- Матч в Санкт-Петербурге начнется в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Сообщалось об интересе «Зенита» к Пиняеву.
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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова