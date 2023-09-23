Месси оскорбил Каррагера за критику в адрес «ПСЖ»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что Лионель Месси назвал его «ослом».

Оскорбление последовало в ответ на критику англичанина в адрес «ПСЖ» за игру в Лиге чемпионов.

– Получал ли ты сообщения от Месси [в соцсетях]?

– Да. Я просто назову то слово, которым он меня назвал. Я его не понимаю. Burro. Что это значит?

– Это слово переводится как «осел».

– Осел. Спасибо.