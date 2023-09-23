Месси оскорбил Каррагера за критику в адрес «ПСЖ»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что Лионель Месси назвал его «ослом».
Оскорбление последовало в ответ на критику англичанина в адрес «ПСЖ» за игру в Лиге чемпионов.
– Получал ли ты сообщения от Месси [в соцсетях]?
– Да. Я просто назову то слово, которым он меня назвал. Я его не понимаю. Burro. Что это значит?
– Это слово переводится как «осел».
– Осел. Спасибо.
- Месси ушел из «ПСЖ» прошлым летом.
- При нем парижане дважды вылетали из ЛЧ на стадии 1/8 финала.
- Новым клубом аргентинца стал «Интер Майами».
Источник: Goal