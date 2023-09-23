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    Месси оскорбил Каррагера за критику в адрес «ПСЖ»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что Лионель Месси назвал его «ослом».

    Оскорбление последовало в ответ на критику англичанина в адрес «ПСЖ» за игру в Лиге чемпионов.

    – Получал ли ты сообщения от Месси [в соцсетях]?

    – Да. Я просто назову то слово, которым он меня назвал. Я его не понимаю. Burro. Что это значит?

    – Это слово переводится как «осел».

    – Осел. Спасибо.

    • Месси ушел из «ПСЖ» прошлым летом.
    • При нем парижане дважды вылетали из ЛЧ на стадии 1/8 финала.
    • Новым клубом аргентинца стал «Интер Майами».

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    Источник: Goal

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