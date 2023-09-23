Экс-тренера сборной России высмеяли за фразу в перерыве еврокубкового матча

Дик Адвокат попал в неловкую ситуацию из-за мощного камбэка в Лиге конференций.

Экс-тренер «Зенита» и сборной России работал экспертом на телевидении во время матча между «Зриньски» и «АЗ Алкмааром».

После первого тайма боснийцы уступали со счетом 0:3, но во втором сумели забить четыре безответных гола.

Однако Адвокат вынес приговор «Зриньски» еще в перерыве.

«Непонятно, кто позволил таким командам играть в еврокубках», – сказал тренер в прямом эфире.

После финального свистка Адвоката высмеяли не только болельщики в соцсетях, но и крупные издания.

Например, спортивный журнал Kicker выпустил саркастическую статью про голландского специалиста с заголовком: «Высокомерие предшествует падению».