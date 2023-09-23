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    • Экс-тренера сборной России высмеяли за фразу в перерыве еврокубкового матча

    Экс-тренера сборной России высмеяли за фразу в перерыве еврокубкового матча

    Дик Адвокат попал в неловкую ситуацию из-за мощного камбэка в Лиге конференций.

    Экс-тренер «Зенита» и сборной России работал экспертом на телевидении во время матча между «Зриньски» и «АЗ Алкмааром».

    После первого тайма боснийцы уступали со счетом 0:3, но во втором сумели забить четыре безответных гола.

    Однако Адвокат вынес приговор «Зриньски» еще в перерыве.

    «Непонятно, кто позволил таким командам играть в еврокубках», – сказал тренер в прямом эфире.

    После финального свистка Адвоката высмеяли не только болельщики в соцсетях, но и крупные издания.

    Например, спортивный журнал Kicker выпустил саркастическую статью про голландского специалиста с заголовком: «Высокомерие предшествует падению».

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    Источник: News Unrolled

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +358

      Александр.Т. 1 час назад

      Ха-ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19805

      NewLife 2 часа назад

      Повесьте копию этой заметки на помойке, где кучкуются болельщики б.жей.

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