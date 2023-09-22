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Назначены судьи на матчи «Спартак» – «Динамо» и «Зенит» – «Локомотив»

22 сентября 2023, 12:18
8

РФС назначил судей на матчи 9-го тура РПЛ.

23 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Колобаев.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак»«Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

24 сентября (воскресенье)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.

25 сентября (понедельник)

«Факел» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Анатолий Цветнов.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА Факел Динамо Краснодар Зенит Урал Рубин Спартак Ахмат Нижний Новгород Ростов Крылья Советов Балтика Сочи Локомотив
Комментарии (8)
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Ziklop
1695375233
москальёв чмо продажное "казёл"
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subbotaspartak
1695376456
А есть разница?
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ySS
1695398521
Судей на мыло) но они судят лучше, чем футболисты играют)
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zigbert
1695406281
Кукуляка нет и это уже хорошо.
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