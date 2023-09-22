Черчесов объяснил, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал отказ от предложения из Саудовской Аравии
– Сожалеете ли вы, что не поехали в Саудовскую Аравию?
– Нет. Есть принципы. Ты, работая в одном клубе, не имеешь права за спиной вести какие‑то переговоры. Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно.
Я, может, старомоден, но в этом плане никаких изменений в моих принципах нет.
- Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
- Российскую сборную он тренировал с 2016 по 2021 год.
Источник: «Матч ТВ»