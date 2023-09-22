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    • Черчесов объяснил, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

    Черчесов объяснил, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

    Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал отказ от предложения из Саудовской Аравии

    – Сожалеете ли вы, что не поехали в Саудовскую Аравию?

    – Нет. Есть принципы. Ты, работая в одном клубе, не имеешь права за спиной вести какие‑то переговоры. Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно.

    Я, может, старомоден, но в этом плане никаких изменений в моих принципах нет.

    • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • Российскую сборную он тренировал с 2016 по 2021 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1880

      Таврида 2 часа назад

      Черчесов объяснил, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии:
      - Приезжаю, а там - одни чурки, - рассказал «Матч ТВ» Станислав Саламыч.

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