Черчесов оценил скандальное заявление Карпина

Станислав Черчесов прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

– Как вы относитесь к высказыванию Карпина о том, что лучше российскому футболисту ехать за рубеж?

– Во‑первых, от этого хуже не будет, если футболист будет играть в Бундеслиге или в АПЛ, испанской или французской лигах.

Но есть все‑таки факты. Наше поколение, допустим, вратари… Станислав Черчесов приезжает из Бундеслиги, Сергей Овчинников из португальской лиги, Дмитрий Харин – из английской лиги. Это три вратаря только.

Плюс Андрей Канчельскис из «Манчестер Юнайтед», Игорь Шалимов из «Интера», Игорь Добровольский из «Марселя», другие из «Реал Сосьедад» и «Овьедо». Но это же не сделало нас чемпионами мира.

А вот два турнира, где мы более‑менее выглядели. В Австрии и Швейцарии [на Евро‑2008] третье‑четвертое место заняли, там только один Иван Саенко был, который выступал за границей.

На ЧМ‑2018 знаете, сколько таких было? Два! Денис Черышев и Владимир Габулов, который выступал в «Брюгге». Вот вам пожалуйста! От этого ничего ж не изменилось, что якобы игроки играют за границей, а сборная становится сильнее.

Еще раз повторяю: то, что игроки выступают за границей, это плюс, минусов нет, но это не говорит, что сборная России или другая национальная команда обязательно что‑то выиграет. Россия или любая другая сборная – тоже команда. Ее надо создавать, чтобы она выглядела командой.

– А для личного прогресса отдельно взятого игрока?

– Прогрессировать можно везде. Опять же, какой клуб, какие требования, какие тренерские установки и на что ты сам нацелен. В наше время было выражение «тренируйте меня, тренеры». Вы, мол, меня тренируйте, а там как получится.

Нет! Ты же сам должен какие‑то цели ставить. Можно уезжать – надо пробовать. Я сам такое решение в свое время принял – это факт! Но для хорошего выступления сборной гарантий нет!