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    Черчесов оценил скандальное заявление Карпина

    Станислав Черчесов прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    – Как вы относитесь к высказыванию Карпина о том, что лучше российскому футболисту ехать за рубеж?

    – Во‑первых, от этого хуже не будет, если футболист будет играть в Бундеслиге или в АПЛ, испанской или французской лигах.

    Но есть все‑таки факты. Наше поколение, допустим, вратари… Станислав Черчесов приезжает из Бундеслиги, Сергей Овчинников из португальской лиги, Дмитрий Харин – из английской лиги. Это три вратаря только.

    Плюс Андрей Канчельскис из «Манчестер Юнайтед», Игорь Шалимов из «Интера», Игорь Добровольский из «Марселя», другие из «Реал Сосьедад» и «Овьедо». Но это же не сделало нас чемпионами мира.

    А вот два турнира, где мы более‑менее выглядели. В Австрии и Швейцарии [на Евро‑2008] третье‑четвертое место заняли, там только один Иван Саенко был, который выступал за границей.

    На ЧМ‑2018 знаете, сколько таких было? Два! Денис Черышев и Владимир Габулов, который выступал в «Брюгге». Вот вам пожалуйста! От этого ничего ж не изменилось, что якобы игроки играют за границей, а сборная становится сильнее.

    Еще раз повторяю: то, что игроки выступают за границей, это плюс, минусов нет, но это не говорит, что сборная России или другая национальная команда обязательно что‑то выиграет. Россия или любая другая сборная – тоже команда. Ее надо создавать, чтобы она выглядела командой.

    – А для личного прогресса отдельно взятого игрока?

    – Прогрессировать можно везде. Опять же, какой клуб, какие требования, какие тренерские установки и на что ты сам нацелен. В наше время было выражение «тренируйте меня, тренеры». Вы, мол, меня тренируйте, а там как получится.

    Нет! Ты же сам должен какие‑то цели ставить. Можно уезжать – надо пробовать. Я сам такое решение в свое время принял – это факт! Но для хорошего выступления сборной гарантий нет!

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    Источник: «Матч ТВ»

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